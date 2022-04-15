Бійці 93-ї бригади знищили «нєсбіваємий аналоговнєт» – ворожий гелікоптер Ка-52 разом з екіпажем











































Пішов услід за “Москвою”… Бійці 93-ї бригади «Холодний Яр» вночі 15 квітня знищили командирський ворожий гелікоптер, який росіяни характеризували як «нєсбіваємий аналоговнєт». Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, передає NNS.

У Геншатабі повідомляють, що один з підрозділів 93-тя ОМБр Холодний Яр вночі знищив російський гелікоптер. Попередньо, це “нєсбіваємий аналоговнєт” – Ка-52 “Алігатор”, російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації.

Не крейсер “Москва” звичайно, але 15 мільйонів доларів США з бюджету російської федерації українські воїни відмінусували. Це ціна тільки техніки, а ще підготовка пілотів… та компенсація їхнім родичам, – додають у Генштабі.

З останньої фрази можна зробити висновок, що гелікоптер знищено разом з екіпажем.

Також інформацію про знищення бойового вертольоту Ка-52 надає і сама бригада.