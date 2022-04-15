Україна

Бійці 93-ї бригади знищили «нєсбіваємий аналоговнєт» – ворожий гелікоптер Ка-52 разом з екіпажем

Дата
Бійці 93-ї бригади знищили «нєсбіваємий аналоговнєт» - ворожий гелікоптер Ка-52 разом з екіпажем
  • Бійці 93-ї бригади знищили «нєсбіваємий аналоговнєт» - ворожий гелікоптер Ка-52 разом з екіпажем
  • Бійці 93-ї бригади знищили «нєсбіваємий аналоговнєт» - ворожий гелікоптер Ка-52 разом з екіпажем
Читай новини України у Google News

Пішов услід за “Москвою”… Бійці 93-ї бригади «Холодний Яр» вночі 15 квітня знищили командирський ворожий гелікоптер, який росіяни характеризували як «нєсбіваємий аналоговнєт». Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, передає NNS.

У Геншатабі повідомляють, що один з підрозділів 93-тя ОМБр Холодний Яр вночі знищив російський гелікоптер. Попередньо, це “нєсбіваємий аналоговнєт” – Ка-52 “Алігатор”, російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації.

278123404 295331279446624 7414685877940151809 n

278186885 295328662780219 8810432235455658173 n

278288814 295328596113559 3156870654940408944 n

Не крейсер “Москва” звичайно, але 15 мільйонів доларів США з бюджету російської федерації українські воїни відмінусували. Це ціна тільки техніки, а ще підготовка пілотів… та компенсація їхнім родичам, – додають у Генштабі.

З останньої фрази можна зробити висновок, що гелікоптер знищено разом з екіпажем.

Також інформацію про знищення бойового вертольоту Ка-52 надає і сама бригада.

Ця ніч була надзвичайно результативною для одного з механізованих батальйону 93 бригади Холодний Яр. В його смузі відповідальності здійснив примусову посадку з подальшим підсмаженням російський бойовий вертоліт Ка-52. Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, утім наші бійці внесли свої корективи у їхні плани та відправили їхніх пілотів на концерт кобзона, – йдеться в повідомленні на сторінці бригади.

278571880 295328589446893 2954368491998510833 n

278575497 295328652780220 7283182114362537208 n 278578212 295328676113551 4182798064109041171 n

1 3

2 1

3 2

4 3

5

 

Тег:
To Top