Антонівський залізничний міст біля Херсона теж все (відео)

Антонівський залізничний міст у Херсоні теж більше не слугуватиме окупантам переправою. ЗСУ завдали удару по об’єкту. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ, передає NNS.

Збройні сили України знищили ще один міст, яким російські загарбники доставляли техніку під Херсон. Йдеться про залізничну переправу.

Залізнодорожний Антонівський міст – фсьо! Шансів щоби вижити для орків, навколо яких поступово звужується зашморк оточення стає все менше. Вам ніхто не пробачить тортурів і знущань над полоненими, вбивст дітей і жінок, руйнування України в цілому!!! – йдеться у повідомленны СтратКому.

Про подію написав також радник начальника Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Антонівський залізничний міст у Херсоні також ВСЕ!

Пересування російської техніки по ньому — неможливе.

Дякуємо нашим ЗСУ! – написав він 30 липня.

З’явилося відео, яке пітверджує вдалу операції ЗСУ

Нагадаємо, раніше ЗСУ вдарили по Антонівському і Дар’ївському автомобільних мостах, що сильно ускладнило логістику окупантів. Британська розвідка повідомляє, що загарбники створили дві понтонні і одну паромну переправу, намагаючись врятувати ситуацію.