«Вперше в житті вийшов на цей стадіон у суцільній темряві» – Андрій Шевченко звернувся до всього світу

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко звернувся до усього світу з проханням про підтримку України. Про зворушливий момент розповіла журналістка і блогерка Ярослава Гресь, передає NNS. Ярослава також оприлюднила символічне фото.

Я зняла це фото на телефон. Андрій Шевченко на «Олімпійському». Коли Андрій вийшов на поле, вся знімальна група завмерла, – написала журналістка на своїй сторінці у Фейсбуці.

Вона зазначила, що вперше в житті Шевченко виходив на цей стадіон не під шалені овації вболівальників, не під спів трибун, не в передчутті гри. А в суцільній темряві.

Я дивилася на його обличчя і бачила, як йому болить. А потім Андрій зайшов в кадр і зробив те, що робить завжди. Увімкнув своє внутрішнє світло. І записав звернення до всього світу з проханням допомогти зібрати кошти на генератори для українських лікарень, – розповіла Ярослава.

«В своєму житті я грав та забивав м’ячі на сотнях стадіонів по всьому світу. Але тільки тут, на освітленому вогнями «Олімпійському» в моєму рідному Києві, я відчував справжнє щастя. Одного дня світло повернеться і сюди. Але сьогодні ми маємо запалити його там, де воно потрібно найбільше», – сказав у своєму зверненні легендарний футболіст.

Ярослава щиро подякувала Андрію Шевченкові. Вона також зазначила, що збір на генератори для лікарень від амбасадорів UNITED24 це щось невимовно потужне. Долучаються десятки тисяч людей, компаній, приватних меценатів. Весь світ підтримує Україну

Відео: Андрій Шевченко звернувся до світу