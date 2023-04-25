Арештовано активи Оксани Марченко в АТ «Запорізький завод феросплавів» на понад 1 мільярд

За матеріалами СБУ арештовано активи Оксани Марченко у металургійному гіганті України на понад 1 млрд грн, передає НСН.

За матеріалами Служби безпеки суд арештував корпоративні права Оксани Марченко в АТ «Запорізький завод феросплавів». Загальна вартість заблокованих активів становить понад 1 млрд грн. Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії.

Запорізький завод феросплавів є монопольним виробником металевого мангану в Україні і входить до списку найбільших металургійних компаній в Європі.

Арешт активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави.

Арештовано активи Оксани Марченко

В СБУ нагадують, що раніше було арештовано майно Оксани Марченко на загальну суму більше ніж 6 млрд грн.

Заходи проводили у межах кримінального провадження за підозрою дружини Медведчука у фінансуванні російських окупаційних угруповань.

У лютому цього року слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Ще новини України: Суд виправдав солдата, який п’яним розстріляв з автомата комбата морпіхів – деталі справи