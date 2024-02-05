СБУ знешкодила агентурну мережу фсб: серед затриманих – інженерка оборонного заводу та чиновниця міськради на Донеччині, передає НСН.

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу фсб. У результаті спецоперації одночасно затримано 5 російських агентів, які діяли в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях.

Зловмисники розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на прифронтових територіях.

Також фігуранти намагалися виявити склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.

Крім того їх цікавили геолокації та особливості роботи промислових потужностей, де ремонтують важке озброєння українських військ.

Разом з цим поплічники окупантів збирали відомості про наслідки ворожих прильотів та «верифікували» координати для нових ракетних атак рф.

Для конспірації учасники російської агентури діяли окремо один від одного, але були «підзвітні» єдиному куратору ворожої групи – кадровому співробітнику фсб. Його установчі дані вже відомі співробітникам СБУ.

Так, серед затриманих була посадовиця відділу однієї із міськрад Донеччини. Крім неї в області знаходились ще двоє ворожих агентів – ексочільник місцевого комунального підприємства та мешканка Краматорська.

Іншою учасницею ворожої групи виявилася інженерка-технологиня одного із оборонних підприємств Запоріжжя. Фігурантка «зливала» до фсб розвіддані щодо ремонту бойової техніки на виробничих потужностях заводу.

Ще одним російським агентом виявився посадовець транспортної компанії з Одещини. За вказівкою російської спецслужби він збирав інформацію про можливу передачу позашляховиків на потреби ЗСУ.

За даними слідства, до вербування російською спецслужбою кожен із фігурантів був активним учасником прокремлівських груп у популярних месенджерах.

Таким чином вони потрапили у поле зору фсб, яка потім дистанційно залучила їх до співпраці.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Їм загрожує довічне ув’язнення.

Ще новини України: Охоронець дитсадка на Запоріжжі наводив ракети на будинки мирних українців