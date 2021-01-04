Різдвяні свята: добірка найгарніших українських колядок

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Колядування — це одна із найбільш веселих та видовищних традицій українців. Раніше — колядки виконували переодягнені в костюми люди. Це могли бути як діти, так і дорослі, всі готувались заздалегідь, аби добре продумати свій костюм та вивчити гарних пісень.

Сьогодні ця традиція поступово зникає і подекуди підтримується лише у селах. Проте дехто і досі щорічно виходить колядувати. Тож давні українські колядки з настанням різдва знову стають актуальними.

Деякі із низ відносно нові і з’явились вже після впровадження християнства на території сучасної України. А деякі навіть старіші і лише дещо змінились із часів язичницького свята Коляди.

Всвіті зібрали декілька гарних українських колядок для тих, хто хоче підтримати старовинну традицію, передає NNS.

#1

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та прийдуть до тебе

Три празники в гості.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Ой перший же празник —

Та Різдво Христове.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А другий же празник —

Василя святого.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А третій же празник —

Святе Водохреще.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що перший празник

Зішле тобі втіху.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що другий празник

Зішле тобі щастя.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що третій празник

Зішле всім нам долю.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

#2

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

#3

Під час Другої світової війни та боротьби УПА проти радянської влади на Заході були популярними слова колядки “Сумний Святий Вечір”, котрі написав підпільник Михайло Дяченко:

Сумний Святий вечір в сорок шостім році:

По всій нашій Україні плач на кожнім кроці.

Сіли до вечері мати з діточками,

Замість мали вечеряти та й облилися сльозами.

Мати гірко плаче, а діти питають:

– Мамо, мамо, де наш тато, чом не вечеряють?

– Тато на чужині, в далекім Сибіру,

Споминають Святий вечір в нашій славній Україні.

Споминають Святий вечір і усю родину,

Батька, матір, жінку й діти, й нашу неньку Україну.

Сумний Святий вечір в сорок шостім році:

По всій нашій Україні плач на кожнім кроці.

#4

Дивная новина днесь ся являє,

Пречистая Діва Сина раждає,

Во яслах сповила маленьке Дитя,

Радується небо, радуєсь земля.

Небеса голосять ангельські слова,

Пастирі звіщають Рождество Христа,

В місті Вифлеємі зійшов із небес

Цар неба і землі спасти нарід весь.

Три царі витають маленьке Дитя,

Бо в нім уже чують полекшу життя,

Вже туга й смуток всьо ся закінчило,

Настало сонце, що весь світ спромінило.

І Йосиф старенький в радости ся чує,

Взяв Дитя за руки, поважно цілує,

В Нім Бога і Творця Спасителя видить,

В любові, покорі як може так служить.

Марія Пречиста Його сповиває,

Миленько, тихенько щось Му промовляє:

“Спи, Сину маленький, для нас дорогенький,

Для світа цілого, для своєї Неньки.”

Всі сили небесні на то ся дивили,

В нім Бога свого гарно прославили,

Най світ ся пишає кого він має,

З неволі, з недолі всіх нас увільняє.

І ми днесь весело, і радо поспішім,

Малому Дитятку честь-поклін зложім,

І щиро з любов’ю повитаймо враз,

Бо Він наше щастє – Господь наш і Спас.

#5

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дай, дядьку, п’ятака!

Як не даси п’ятака,

Возьму вола за рога,

Та виведу на поріг,

Та викручу правий ріг.

Буду рогом трубити,

А воликом робити.

Щедрівочка щедрувала,

До віконця припадала:

– Що ти, тітко, напекла?

Неси швидше до вікна!

#6

Ой дивна, дивна вкраїнська родина,

Як до вечері сідає.

Кожде веселе, як та дитина,

Се бо Христос ся рождає!

Різдво Христове сіли витати,

Радуйся, радуй, вкраїнська Мати!

Рай у серденьках, ми під вікнами,

Нуте прийміте нас до столу,

Най все, що добре, сідає з нами,

Хочемо нині посполу

Нашим звичаєм колядувати:

Радуйся, радуй, вкраїнська Мати!

Ангел небесний най між вас сходить

Нині із Божим Дитятком,

Весь ваш достаток і вас хоронить

Від недуг всяких, припадку,

Щоб рік від року разом співати:

Радуйся, радуй, преславна Мати!

#7

По всьому світу стала новина:

Діва Марія Сина родила.

Сіном притрусила,

В яслах положила

Господнього Сина.

Діва Марія Бога просила:

– В що ж би я Сина свого сповила?

Ти, небесний Царю,

Пришли мені дари,

Сього дому господарю.

Зійшли Ангели з неба до землі,

Принесли дари Діві Марії:

Три свічі воскові,

Ще й ризи шовкові

Ісусови Христови.

Засіяла звізда з неба до землі,

Зійшли Ангели к Діві Марії.

Співають Їй пісні,

Господній Невісті,

Радости приносять.

#8

Свята ніч, тиха ніч!

Ясність б’є від зірниць,

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Свята ніч, тиха ніч!

Гей, утри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов’ю спас,

Витай нам святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б’є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшов нині в Вифлеєм,

Щоб спасти цілий світ.

#9

Тихий вечір, святий вечір

І мир людям на землі.

Що чувати і що сталось

В Вифлеємській стороні?

В Вифлеємі мир явився,

З волі Божої родився

Всього світу володар.

Кесар надіслав із Риму

Для данини всім наказ,

Кожному з його народів,

На перепис бути в час!

Сходяться з усіх народів

Люди в місце їхніх родів,

Так як кесар всім звелів.

І чесніша від ангелів

Діва Мати з Йосифом

Припис виконати з Риму

В Вифлеєм спішать разом.

Там народу тьма буває,

Нічлігу для них немає,

Тож у стайні спочили.

І в цій стайні, у вертепі

Там у яслах на сіні

Свята Мати свого Сина

Пресвятого родила.

В яслах Немовля поклали,

Віл та осел огрівали –

Нам на радість і хвалу.

Христа Бога прославляймо,

Не щадім Йому хвали –

Як ангели в Вифлеємі

Його прихід славили.

Мир вам, браття, мир вам тричі,

Святий вечір, добрий вечір –

Слава хай буде Христу.

#10

Коляд, коляд, коляда,

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

Фото: «Коляда», Ольга Пілюгіна