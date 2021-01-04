Різдвяні свята: добірка найгарніших українських колядок

- 04 січ. 2021
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Колядування — це одна із найбільш веселих та видовищних традицій українців. Раніше — колядки виконували переодягнені в костюми люди. Це могли бути як діти, так і дорослі, всі готувались заздалегідь, аби добре продумати свій костюм та вивчити гарних пісень.
Сьогодні ця традиція поступово зникає і подекуди підтримується лише у селах. Проте дехто і досі щорічно виходить колядувати. Тож давні українські колядки з настанням різдва знову стають актуальними.
Деякі із низ відносно нові і з’явились вже після впровадження християнства на території сучасної України. А деякі навіть старіші і лише дещо змінились із часів язичницького свята Коляди.
Всвіті зібрали декілька гарних українських колядок для тих, хто хоче підтримати старовинну традицію, передає NNS.
#1
Добрий вечір тобі, пане господарю!
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
Застеляйте столи та все килимами.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
Та кладіть калачі з ярої пшениці.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
Та прийдуть до тебе
Три празники в гості.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
Ой перший же празник —
Та Різдво Христове.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
А другий же празник —
Василя святого.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
А третій же празник —
Святе Водохреще.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
А що перший празник
Зішле тобі втіху.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
А що другий празник
Зішле тобі щастя.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
А що третій празник
Зішле всім нам долю.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
#2
Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.
#3
Під час Другої світової війни та боротьби УПА проти радянської влади на Заході були популярними слова колядки “Сумний Святий Вечір”, котрі написав підпільник Михайло Дяченко:
Сумний Святий вечір в сорок шостім році:
По всій нашій Україні плач на кожнім кроці.
Сіли до вечері мати з діточками,
Замість мали вечеряти та й облилися сльозами.
Мати гірко плаче, а діти питають:
– Мамо, мамо, де наш тато, чом не вечеряють?
– Тато на чужині, в далекім Сибіру,
Споминають Святий вечір в нашій славній Україні.
Споминають Святий вечір і усю родину,
Батька, матір, жінку й діти, й нашу неньку Україну.
Сумний Святий вечір в сорок шостім році:
По всій нашій Україні плач на кожнім кроці.
#4
Дивная новина днесь ся являє,
Пречистая Діва Сина раждає,
Во яслах сповила маленьке Дитя,
Радується небо, радуєсь земля.
Небеса голосять ангельські слова,
Пастирі звіщають Рождество Христа,
В місті Вифлеємі зійшов із небес
Цар неба і землі спасти нарід весь.
Три царі витають маленьке Дитя,
Бо в нім уже чують полекшу життя,
Вже туга й смуток всьо ся закінчило,
Настало сонце, що весь світ спромінило.
І Йосиф старенький в радости ся чує,
Взяв Дитя за руки, поважно цілує,
В Нім Бога і Творця Спасителя видить,
В любові, покорі як може так служить.
Марія Пречиста Його сповиває,
Миленько, тихенько щось Му промовляє:
“Спи, Сину маленький, для нас дорогенький,
Для світа цілого, для своєї Неньки.”
Всі сили небесні на то ся дивили,
В нім Бога свого гарно прославили,
Най світ ся пишає кого він має,
З неволі, з недолі всіх нас увільняє.
І ми днесь весело, і радо поспішім,
Малому Дитятку честь-поклін зложім,
І щиро з любов’ю повитаймо враз,
Бо Він наше щастє – Господь наш і Спас.
#5
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дай, дядьку, п’ятака!
Як не даси п’ятака,
Возьму вола за рога,
Та виведу на поріг,
Та викручу правий ріг.
Буду рогом трубити,
А воликом робити.
Щедрівочка щедрувала,
До віконця припадала:
– Що ти, тітко, напекла?
Неси швидше до вікна!
#6
Ой дивна, дивна вкраїнська родина,
Як до вечері сідає.
Кожде веселе, як та дитина,
Се бо Христос ся рождає!
Різдво Христове сіли витати,
Радуйся, радуй, вкраїнська Мати!
Рай у серденьках, ми під вікнами,
Нуте прийміте нас до столу,
Най все, що добре, сідає з нами,
Хочемо нині посполу
Нашим звичаєм колядувати:
Радуйся, радуй, вкраїнська Мати!
Ангел небесний най між вас сходить
Нині із Божим Дитятком,
Весь ваш достаток і вас хоронить
Від недуг всяких, припадку,
Щоб рік від року разом співати:
Радуйся, радуй, преславна Мати!
#7
По всьому світу стала новина:
Діва Марія Сина родила.
Сіном притрусила,
В яслах положила
Господнього Сина.
Діва Марія Бога просила:
– В що ж би я Сина свого сповила?
Ти, небесний Царю,
Пришли мені дари,
Сього дому господарю.
Зійшли Ангели з неба до землі,
Принесли дари Діві Марії:
Три свічі воскові,
Ще й ризи шовкові
Ісусови Христови.
Засіяла звізда з неба до землі,
Зійшли Ангели к Діві Марії.
Співають Їй пісні,
Господній Невісті,
Радости приносять.
#8
Свята ніч, тиха ніч!
Ясність б’є від зірниць,
Дитинонька Пресвята,
Така ясна, мов зоря,
Спочиває в тихім сні.
Свята ніч, тиха ніч!
Гей, утри сльози з віч,
Бо Син Божий йде до нас,
Цілий світ любов’ю спас,
Витай нам святе Дитя!
Свята ніч настає,
Ясний блиск з неба б’є,
В людськім тілі Божий Син
Прийшов нині в Вифлеєм,
Щоб спасти цілий світ.
#9
Тихий вечір, святий вечір
І мир людям на землі.
Що чувати і що сталось
В Вифлеємській стороні?
В Вифлеємі мир явився,
З волі Божої родився
Всього світу володар.
Кесар надіслав із Риму
Для данини всім наказ,
Кожному з його народів,
На перепис бути в час!
Сходяться з усіх народів
Люди в місце їхніх родів,
Так як кесар всім звелів.
І чесніша від ангелів
Діва Мати з Йосифом
Припис виконати з Риму
В Вифлеєм спішать разом.
Там народу тьма буває,
Нічлігу для них немає,
Тож у стайні спочили.
І в цій стайні, у вертепі
Там у яслах на сіні
Свята Мати свого Сина
Пресвятого родила.
В яслах Немовля поклали,
Віл та осел огрівали –
Нам на радість і хвалу.
Христа Бога прославляймо,
Не щадім Йому хвали –
Як ангели в Вифлеємі
Його прихід славили.
Мир вам, браття, мир вам тричі,
Святий вечір, добрий вечір –
Слава хай буде Христу.
#10
Коляд, коляд, коляда,
Коляд, коляд, коляда,
Хай обходить вас біда.
І нехай на ваш поріг
Прийде радість в Новий рік.
Щоб в добробуті цвіли,
Щоб щасливо ви жили,
І щоб рік цей молодий
Вам був кращий за старий.
Друзів зичимо багато;
Щоб у будні та на свято
Ваші гнулися столи.
Щоб здорові всі були!
Фото: «Коляда», Ольга Пілюгіна