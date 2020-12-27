Як прикрасили новорічні ялинки в різних містах України (фото)

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Традиційно до Дня святого Миколая в більшості міст України відбулося відкриття головних ялинок. Попри карантинні обмеження вже загорілися новорічні красуні в Києві, Запоріжжі, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі, Миколаєві та інших обласних центрах. У кожному місті за традицією свою ялинку вважають найкращою.

Forpost підготував підбірку фотографій головних новорічних красунь, яких вже прикрасили в різних містах України, передає NNS.

Дивіться та налаштовуйтесь на святковий лад!

Київ

Головна ялинка країни височить на Софійській площі, вона заввишки 31 метр. Новорічну красуню цього року вбрали за мотивами чарівного лісу: її прикрашають 10 км гірлянд і 1500 іграшок: білочки, жолуді, шишки, сови, білі зайці та птахи.

Запоріжжя

У Запоріжжі лісова красуня запалала різнокольоровими вогниками 9 грудня. Головну ялинку Запоріжжя встановии на площі Маяковського. Висота вічнозеленої 22 метри, діаметр по нижньому поясу – 16 метрів. Додатково до прикрас, які залишилися з минулого року, закупили 110 нових іграшок і 300 метрів гірлянди.

Львів

Загальноміську ялинку у Львові засвітили 18 грудня, напередодні свята Миколая. Містян закликали уникати скупчень людей та спостерігати за подією онлайн. Під час дійства відбулася передача пластунами Вифлеємського вогню миру та виступ хорової капели.

Харків

19 грудня відкрили головну ялинку Харкова. Її висота становить 40 м 49 см, і це – рекорд України з 2018 року. Найбільшу ялинку встановлено на найбільшій площі в країні – площі Свободи (12 га). На святкове оформлення міста витратили понад 4,3 млн грн бюджетних коштів.

Луцьк

19 грудня на Театральному майдані встановили головні ялинки Луцька. Урочисто засяяло вогнями тріо новорічних красунь – у місті вже традиційно до свят прикрашають 3 високі ялинки, які ростуть поруч.

Дніпро

Новорічну красуню Дніпра встановили на на площі Героїв Майдану. Ця штучна ялинка висотою 26 метрів і вартістю близько 1 млн грн, яку міськрада Дніпра купила 3 роки тому. Вічнозелена складається з 6 ярусів металевого каркаса і верхнього конуса. Ялинку прикрашають понад 300 іграшкових ліхтариків і герб міста замість зірки.

Чернігів

Святкову ілюмінацію на головній ялинці Чернігова увімкнули ще в перший день зими. Новий формат цього року – вогні на ялинці засвічуються в унісон з музикою. Від традиційних урочистостей в місті вирішили відмовитися, враховуючи ситуацію з поширенням коронавірусу.

Одеса

На Думській площі в Одесі 19 грудня запалили головну новорічну ялинку міста. ЇЇ прикрасили гігантськими іграшками у вигляді солодощів.

Хмельницький

В центрі Хмельницького ще 5 грудня запалили новорічну ялинку і відкрили Різдвяний ярмарок. Відвідати урочисте відкриття могли усі бажаючі, проте цього року міська влада була змушена відмовитися від бурхливих святкувань, концертів, парадів та іншого, в силу карантинних обмежень.

Херсон

Початок свят 19 грудня відзначили і у Херсоні. Попри карантинні обмеження побачитись зі Святим Миколаєм на площі Свободи зібралося чимало містян з дітлахами.

Тернопіль

Головну новорічну ялинку Тернополя запалили на Театральному майдані 18 грудня. Штучне дерево висотою 18 з половиною метрів прикрашене іграшками та 3D-ілюмінацією.

Кропивницький

У Кропивницькому ялинку на площі Героїв Майдану відкрили напередодні свята Миколая – 18 грудня. Через карантин організатори не влаштовували велелюдних святкувань, натомість оновили гірлянди.

Івано-Франківськ

Головну ялинку Івано-Франківська на вічевому майдані засвітили ще 4 грудня, приурочивши дійство до свята Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Суми

19 грудня засвітили вогні головної ялинки міста Суми.

Житомир

Урочисто відкрили ялинку і в Житомирі. Вперше за останні роки ялинку встановили не на майдані Корольова, а прикрасили ту, що росте на вулиці Михайлівській. Також вже другий рік поспіль тут влаштували шоу з використанням гобопроєкторів – на будівлях вулиці Михайлівської транслювали ілюмінацію із зображеннями на новорічно-різдвяну тематику.

Полтава

У Полтаві цьогоріч відкриття ялинки зробили онлайн. Дійство відбулося незвично – кожен охочий мешканець мав змогу долучитися до запалювання ялинки. Для цього заздалегідь була спеціально створена «Платформа побажань», на яку протягом дня надходили коментарі-побажання Полтаві та полтавцям від користувачів фейсбук. Серед коментарів, що були надіслані, система обрала один номер вогника, власник якого і ввімкнув ялинку у прямому ефірі онлайн разом з очільником міста та Святим Миколаєм.

Чернівці

У Чернівцях ялинка цього року виглядає по-діснеївськи - її освітлюють 3D-гірляндами. Також на ній є намисто і банти, віночки, вітальні написи. Верх прикрасили золотистими іграшками, великими сніжинками. Використано також гірлянди довжиною понад 1 км.

Рівне та Вінниця

У Рівному та Вінниці вирішили не встановлювати головні ялинки, а всі заходи перенесли в онлайн-формат. Однак святкова ілюмінація на магістральних вулицях присутня. В Рівному прикрасили новорічними іграшками ялинки, що ростуть на Майдані Незалежності.