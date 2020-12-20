Вперше в історії: українські гімнастки стали чемпіонами Європи

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Вперше в історії: українські гімнастки виграли золото чемпіонату Європи в командній першості. На чотирьох снарядах дівчата набрали 154,663 бала, повідомляє NNS , посилаючись на Главком.

Жіноча збірна України зі спортивної гімнастики стала чемпіоном Європи в командному багатоборстві. Турнір проходить в турецькому Мармарисі. Про це повідомляється в Twitter чемпіонату.

Як повідомляє Міністерство молоді і спорту, у складі нашої команди були Ангеліна Радівілова, Анастасія Бачинська, Діана Варінська, Анастасія Мотак та Єлизавета Губарева.

На чотирьох снарядах дівчата набрали 154,663 бали. Срібло здобула Румунія, у якої 154,496 пункту. Бронза отримала Угорщина із сумою 151,597.

Нагадаємо, чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики вперше в своїй історії здобула золото на чемпіонаті Європи, який у ці дні триває в турецькому Мерсіні. До того три чемпіонати континенту поспіль виграли росіяни.

Трохи раніше золото здобула юніорська збірна України, наставницею якої є Ірина Надюк. Пізніше наш Ілля Ковтун з сумою 79,599 виграв золото в індивідуальному багатоборстві, а Володимир Костюк, небагато від земляка відставши (79,298), здобув срібло.