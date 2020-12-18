День Святого Миколая: найцікавіші факти про свято та що подарувати малюкам

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День Святого Миколая — щорічно святкують як православні християни, так і католики. Перші — 19 грудня, а другі 6 грудня, за старим стилем. Хто це такий, які традиції на День Миколая існують у різних країнах та що можна покласти малюкам під подушку розповідає Всвіті, передає NNS.

Хто такий Святий Миколай?

За легендою, цей чоловік й справді існував. Жив у заможній і набожній родині, виховувався християнином. У ранньому віці втратив батьків, тож завжди добре ставився до сиріт, а особливо тих, кому пощастило менше. Адже батьки Миколая залишили йому великий спадок, тоді як інші сироти зазвичай жили дуже бідно. Так і вирішив Миколай допомагати сиротам та ділитись із ними всім, що має. Чоловік все життя провів — допомагаючи іншим, у наслідок чого став не просто святим, а справжньою легендою.

Найкраща сучасна традиція у свято Миколая

Всі ми знаємо про стару традицію — класти дітлахам подарунки під подушку. Та оскільки Миколай був покровителем, у першу чергу, сиріт — саме їх потрібно не забути привітати зі святом.

Для цього волонтери, благодійні організації і просто небайдужі люди — влаштовують різні тематичні заходи 19 грудня. І кожен із нас також може долучитись та відчути себе у ролі Святого Миколая.

Благодійність може бути у вигляді матеріальної допомоги: гроші, іграшки, одяг, предмети гігієни, книжки, солодощі. Або ж ще краще — допомоги своїм власним часом. Прийти у дитячий будинок та допомогти їм з ремонтом. Долучитись до створення святкового концерту. Провести їм урок малювання тощо. Будь-яка допомога у цей день — стане чудовим способом святкування цього особливого дня.

Що покласти своїм дітям під подушку? Цікаві ідеї

Солодощі — це обов’язковий елемент вдалого подарунка під подушку. Це може бути плитка шоколаду, цукерки, печиво, фрукти. Як варіант — можна спекти медові пряники власноруч. Їх можна вирізати у формі Миколайчика, янгола чи сніжинки і прикрасити цукровою глазур’ю.

Іграшки. М’які звірята або ж ляльки, конструктори і головоломки, настільні ігри. Також можна подарувати пізнавальні книжки чи розфарбовки.

Чого не варто дарувати? Одяг і тому подібні речі, які б ви і так купили за потреби. Краще покласти навіть просту шоколадку чи фрукти на особисті витрати.

Святий Миколай у всьому світі

Більшість європейців вважає, що навіть у дорослому віці можна загадувати перед Днем Миколая бажання — і тоді є більше шансів, що воно здійсниться. Стараються до цього дня віддати усі борги. І звісно ж, кладуть дітлахам вночі подарунки, проте не під подушку.

Німецькі діти перед сном самі розвішують біля комина шкарпетки й черевички, щоб у них Миколай поклав подарунки. Так чи інакше — подібна традиція є у всіх європейських країнах. Проте зараз чомусь вона частіше зустрічається на Різдво.

Албанці святкують, починаючи з 5 грудня. Цілий день постять аж до півночі, а потім запалюють свічки й сідають за пізню святкову вечерю зі смаженим ягням. Вітають одне одного та бажають допомоги Миколая-чудотворця.

А як покарання для неслухняних дітей — деяким кладуть під подушку не різочку, як у нас, а сиру картоплину, камінець чи шматочок вугілля. У будь-якому разі — подарунки не з приємних.

Українські народні традиції цього дня

Колись цей день був справжнім святом. Варили пиво, кликали гостей, катались на конях. Але всьому знали міру — адже тривав піст Пилипівський.

На Харківщині святкування продовжувалось аж три дні. В цей час варили узвар і кутю, щоб в наступному році був урожай на плоди та жито.

А на Київщині господар приходив зранку із церкви з освяченою водою і святив усі володіння: будинок, двір, худобу.

Ким опікується Святий Миколай?

Під захистом святого — не лише діти. Він також опікується студентами, мандрівниками, водіями, моряками та продавцями. Моряки, йдучи на риболовлю, часто беруть із собою іконку Миколая. Адже вірять, що він береже людей від лиха на воді.

Моляться Миколаю-чудотворцю також заміжні жінки, які просять злагоди в родині, також сироти і бідні люди, які переживають непрості часи.

Народні прикмети 19 грудня

Який день на Миколу зимового, такий і на Миколу літнього (мається на увазі день Святого Миколая, що відзначається навесні – 22 травня).

У кожному році два Миколи: до першого Миколи не буває холодно ніколи, а до другого Миколи не буває тепла ніколи.

Як впаде великий іній – на гарний врожай хліба.

Як на Миколу піде дощ, то врожай на озимину.

Морозяний день – на уроду хліба й городини.

З цього дня підходять другі морози – Миколині: «На Студеного Миколу снігу навалить гору».

Якщо в день Миколая замітає слід, дорозі не стояти від Миколи до Різдва.

Скільки дає день Миколая снігу, стільки буде трави на Миколу теплого.

Головне фото: pon.org.ua