Повний список вихідних днів та свят у жовтні

- 27 вер. 2020
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У жовтні українці отримають один додатковий вихідний. У жовтні 2020 року буде 21 робочий день і 10 вихідних, у тому числі й один додатковий вихідний 14 жовтня в честь Дня захисника України. У цьому році він випадає на середу, передає NNS з посиланням на РБК.
Крім того, у жовтні українці будуть відзначати такі свята та пам'ятні дати:
- 1 жовтня - Міжнародний день людей похилого віку
- 2 жовтня - Міжнародний день ненасилля
- 4 жовтня - Всесвітній тиждень космосу
- 4 жовтня - Всесвітній день тварин
- 4 жовтня - Всесвітній день учителів
- 5 жовтня - Міжнародний день архітектора
- 5 жовтня - Міжнародний день лікаря
- 6 жовтня - День працівників освіти
- 8 жовтня - День юриста
- 9 жовтня - Всесвітній день пошти
- 9 жовтня - День рієлтора
- 10 жовтня - Всесвітній день психічного здоров'я
- 10 жовтня - День працівників стандартизації та метрології
- 10 жовтня - Європейський день боротьби проти смертної кари
- 11 жовтня - День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби
- 11 жовтня - День художника
- 12 жовтня - День кадрового працівника
- 14 жовтня - День захисника України
- 14 жовтня - День Українського козацтва
- 14 жовтня - Покров Пресвятої Богородиці
- 15 жовтня - Всесвітній день сільської жінки
- 15 жовтня - Міжнародний день білої тростини
- 15 жовтня - Міжнародний день кредитних спілок
- 16 жовтня - Всесвітній день продовольства
- 16 жовтня - День анестезіолога
- 17 жовтня - Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів
- 17 жовтня - День працівників целюлозно-паперової промисловості
- 18 жовтня - День працівників харчової промисловості
- 20 жовтня - Всеукраїнський день боротьби проти захворювання раком молочної залози
- 23 жовтня - День рекламіста (День працівників реклами)
- 24 жовтня - Всесвітній день інформації про розвиток
- 24 жовтня - День Організації Об'єднаних Націй
- 24 - 30 жовтня - Тиждень роззброєння
- 25 жовтня - День маркетолога
- 25 жовтня - День автомобіліста і дорожника
- 28 жовтня - День визволення України від фашистських загарбників
- 29 жовтня - День працівників служби позавідомчої охорони
- 31 жовтня - Міжнародний день Чорного моря
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