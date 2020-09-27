Повний список вихідних днів та свят у жовтні

27 вер. 2020
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У жовтні українці отримають один додатковий вихідний. У жовтні 2020 року буде 21 робочий день і 10 вихідних, у тому числі й один додатковий вихідний 14 жовтня в честь Дня захисника України. У цьому році він випадає на середу, передає NNS з посиланням на РБК.

Крім того, у жовтні українці будуть відзначати такі свята та пам'ятні дати:

  • 1 жовтня - Міжнародний день людей похилого віку
  • 2 жовтня - Міжнародний день ненасилля
  • 4 жовтня - Всесвітній тиждень космосу
  • 4 жовтня - Всесвітній день тварин
  • 4 жовтня - Всесвітній день учителів
  • 5 жовтня - Міжнародний день архітектора
  • 5 жовтня - Міжнародний день лікаря
  • 6 жовтня - День працівників освіти
  • 8 жовтня - День юриста
  • 9 жовтня - Всесвітній день пошти
  • 9 жовтня - День рієлтора
  • 10 жовтня - Всесвітній день психічного здоров'я
  • 10 жовтня - День працівників стандартизації та метрології
  • 10 жовтня - Європейський день боротьби проти смертної кари
  • 11 жовтня - День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби
  • 11 жовтня - День художника
  • 12 жовтня - День кадрового працівника
  • 14 жовтня - День захисника України
  • 14 жовтня - День Українського козацтва
  • 14 жовтня - Покров Пресвятої Богородиці
  • 15 жовтня - Всесвітній день сільської жінки
  • 15 жовтня - Міжнародний день білої тростини
  • 15 жовтня - Міжнародний день кредитних спілок
  • 16 жовтня - Всесвітній день продовольства
  • 16 жовтня - День анестезіолога
  • 17 жовтня - Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів
  • 17 жовтня - День працівників целюлозно-паперової промисловості
  • 18 жовтня - День працівників харчової промисловості
  • 20 жовтня - Всеукраїнський день боротьби проти захворювання раком молочної залози
  • 23 жовтня - День рекламіста (День працівників реклами)
  • 24 жовтня - Всесвітній день інформації про розвиток
  • 24 жовтня - День Організації Об'єднаних Націй
  • 24 - 30 жовтня - Тиждень роззброєння
  • 25 жовтня - День маркетолога
  • 25 жовтня - День автомобіліста і дорожника
  • 28 жовтня - День визволення України від фашистських загарбників
  • 29 жовтня - День працівників служби позавідомчої охорони
  • 31 жовтня - Міжнародний день Чорного моря

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Автор: NNS - Національна служба новин

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