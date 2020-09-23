В Украине собирается дорожать интернет

Завантажте мобільний додаток сайту

Кого затронет подорожание услуг. Услуги украинских интернет-провайдеров вскоре подорожают, о чем потребителей предупреждают уже сейчас.

Цены на аренду электроопор от облэнерго, на которых провайдеры размещают свои кабели, дорожают, соответственно, провайдеры учтут это в стоимости услуг для клиентов. Подорожание коснется владельцев частных домов и жителей сел.

Согласно украинскому законодательству, арендная плата за опоры привязывается к минимальной зарплате (Закон "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей". - Ред). Поскольку "минималка" будет подниматься, то владельцы инфраструктуры не могут упустить возможность поднять цену для провайдеров, пишет today.ua.

Как правило, тарифы пересматриваются раз в год. Провайдеры уже привыкли, что им ставят разные условия. Владельцы инфраструктуры в пределах возможного роста стоимости своих услуг, могут устанавливать новые цены для провайдеров.

Директор департамента регуляторного обеспечения ПАО "Укртелеком" Андрей Каленский заявил, что скорее всего, отдельные владельцы инфраструктуры могут пересмотреть свою ценовую политику в договорах на следующий год. На сколько именно вырастет цены Интернета в Украине - не известно.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України