Де знаходиться і як виглядає найбільший козацький цвинтар в Україні (фото)

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Сотниківський цвинтар (січ) - найбільший із збережених козацьких цвинтарів України. Про це повідомляє NNS . Він розташований на околиці Одеси, на Шкодовій горі, де з цікавинок ще - печерні будиночки.

Як стало відомо NNS , козацький цвинтар ховається за очеретом на горі. Його заснували козаки Сотніковскої Січі в далекому 18 столітті, за кілька років до заснування Одеси, задовго до російської окупації-колонізації.

Існує версія, що козаків, які жили на краю Хаджибея, Катерина заставила підписати документи, що вони ніколи не візьмуть до рук зброї - така була умова, аби вони залишились, а не були перевезені на Кубань. Так стали козаки - нерубаями. Замість шаблі вони взяли у руки кайло та пилу - Одеські катакомби, то справа їхніх рук.

Власниками великих мереж штолень, в яких добували камінь (ракушняк), з якого будували місто, були козаки, поховані на цьому цвинтарі. Наприклад, Шмигора та Гетьманенко.

Найстаріший хрест цвинтаря датується 1791 роком - його поставили за три роки до заснування Одеси. Козацьке ж поселення датують 70-ми роками 18 століття. Загалом на цвинтарі більше п'яти сотень поховань, близько двох сотень увінчані кам'яними, чотири- , шести- та восьмиконечними хрестами. Часто це мальтійські хрести.

Кам'яні хрести на півдні України - не дивина. Тут не було дерева, тому використовували камінь, бо могила без хреста - то не по християнськи. На кладовищі на місці поховань можна побачити 32 види старовинних хрестів різних розмірів і форм.

Серед могил виділяється одна - у формі подушки з козацькою булавою. Саме там спочиває хорунжий Чорноморського козацького війська.

На більшості хрестів все ще можна розібрати окремі слова, прізвища і дати. Всі написи повністю розшифровані одеськими істориками та краєзнавцями.

Сотниківський цвинтар відносно маловідомий, хоча це одна із найбільш цінних пам'яток Одещини. Попри його значимість, кладовище перебуває не в найкращому стані.

Час від часу сюди приходять козаки і активісти для наведення порядку, зокрема - очищення території від заростей. Періодично тут проводяться екскурсії.

Дістатися сюди можна на трамвайному маршруті №20, який також називають очеретяним.

Джерела: glavcom.ua, meest-online.com, Україна Інкогніта

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