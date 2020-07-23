«Динамо» очолив колишній наставник «Шахтаря»: ультрас готують протести

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Румунський фахівець Мірча Луческу став новим головним тренером київського «Динамо». Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН, яка посилається на офіційний сайт «Динамо».

Як стало відомо NNS , 30 липня тренер дасть свою першу прес-конференцію в якості наставника «Динамо». Контракт з 74-річним фахівцем укладений на два роки з опцією продовження ще на рік.

«Сподіваюся, що з приходом його тренерської команди відродяться переможні традиції київського «Динамо», він здобуде багато титулів, і вболівальники будуть оцінювати Мірчу за його результатами. Успіхів йому, удачі! А всім, чим можу, я йому допоможу»,

- сказав президент «Динамо» Ігор Суркіс.

Нагадаємо, з 2004 по 2016 роки Луческу очолював донецький «Шахтар», з яким виграв 22 трофеї. Після цього він працював у російському «Зеніті» і збірній Туреччини. Раніше з посади головного тренера «Динамо» був звільнений Олексій Михайличенко.

У мережі бурхливо обговорюють призначення колишнього наставника «Шахтаря» Мірчі Луческу на посаду головного тренера «Динамо» Київ. Користувачів переважно здивував прихід румуна в «Динамо».

Тим часом рух «WBC ультрас «Динамо»» на сторінці у Facebook вже заявив, що буде протестувати проти приходу «Містера». Фанати кажуть, що сприймали чутки про можливе підписання контракту з колишнім тренером «Шахтаря» в якості невдалого розіграшу. Тепер же вважають такий хід керівництва «Динамо» плювком в очі вболівальникам.

Також фанати закликають працівників клубу, «у яких залишилася хоч крапля гідності», написати заяву про звільнення. При цьому затяті вболівальники стверджують, що не залишаться голослівними і скоро повідомлять про конкретні акції протесту.

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