Де відпочити в Україні: 10 небанальних маршрутів для подорожей

Завантажте мобільний додаток сайту

"Букви" разом з екскурсоводом Дариною Сапожниковою підготували 10 маршрутів для подорожей Україною. Сюди входять як тури вихідного дня, так і більш тривалі подорожі, передає NNS.

Киянин Артем разом з дружиною і двома дітьми кілька років поспіль їздив на відпочинок до Туреччини. Аж до 2020 року. Коронавірус змінив плани Артема. Цього року замість берегів Анталії Артем разом із родиною планують поїхати на відпочинок в Генічеськ. Обрали цей курорт на Азовському морі через близькість до заповідника Асканія-Нова – родина вже давно планувала відвідати його.

Таких, як Артем, в Україні майже 3,5 млн. Саме стільки пакетних турів на відпочинок за кордон купували українці щороку. Це в сім разів більше, ніж кількість пакетних турів на відпочинок Україною. За даними експертки з туризму Тетяни Воронової, таких турів минулого року українці замовили лише 500 тисяч.

“Ситуація, що склалася сьогодні, може дати сильний поштовх для розвитку внутрішнього туризму. Однак треба враховувати, що зараз в Україні епідемія коронавірусу і кожен день все змінюється. Тому для відпочинку я радила би менші і не такі відомі місця. Наприклад, Нову Каховку. Там значно менше скупчення людей і нижча небезпека підхопити коронавірус”, – розповідає Воронова.

То куди їхати?

Буча + Ірпінь (Київська область)

На початку ХХ століття Буча й Ірпінь були популярними місцями для дачного відпочинку киян. У Бучі знаходились дачі Михайла Булгакова, Євгена Патона, лікаря Вітольда Камінського. Дача Михайла Булгакова не збереглася, але поруч з нею знаходиться Бучанський парк – чудове місце для відпочинку.

В Ірпені збереглася дача Миколи Чоколова. В радянські часи тут була дача літераторів, на якій відпочивали майже всі українські письменники радянської епохи. Поруч з дачею – набережна зі скульптурами. Крім цього, в Ірпені є багато доглянутих парків, де можна провести час і покататись на велосипедах.

Трекінг-маршрут Витачів – Халеп’я – Трипілля – Українка (Київська область)

Це прогулянковий маршрут довжиною 15 км. Протягом маршруту можна помилуватись розливами Дніпра, завітати в музей Трипільської культури. На Дівич-горі у Витачеві відкривається дуже красивий вид на Дніпро. Також у Витачеві на оглядовому майданчику є невелика дерев’яна церква, яку побудували за проєктом Тараса Шевченка.

Корсунь-Шевченківський (Черкаська область)

У районному центрі Черкаської області зберігся маєток князів Лопухіних разом із парком. В маєтку зараз знаходиться музей. За маєтком росте величне дерево гінкго – біля нього загадують бажання.

Сам Корсунь розташований на річці Рось, гранітні береги й течія якої створюють природне джакузі.

Замки Волині та Рівненщини

Почати варто з Луцького замку, де, крім всього іншого, є й художній музей. Він відомий тим, що в ньому є оригінали робіт Івана Айвазовського. Після Луцька можна вирушити в Тараканівський форт, який ніби загубився в лісі. Перебуваючи тут, можна відчути себе учасником передачі “Форт Буаяр”. Поруч з Тараканівським фортом знаходиться місто Дубно. Тут до 1795 року відбувались відомі контрактові ярмарки, які потім переїхали до Києва. Після Дубно можна відвідати селище Олику у Волинській області. Тут зберігся унікальний костел, побудований у XVII столітті, а також замок князів Радзивілів. За радянських часів у замку розташувалася психіатрична лікарня. Можливо, завдяки цьому він зберігся до сьогоднішнього дня.

Озеро Синевир (Закарпатська область)

Озеро знаходиться на висоті 989 метрів над рівнем моря в Міжгірському районі Закарпатської області. Крім того, на території Національного парку є Музей лісу і сплаву – в давні часи жителі Карпат заробляли тим, що справляли ліс по воді.

Після візиту на озеро можна вирушити в бік селища Вигода в Івано-Франківській області. Тут ще досі функціонує стара вузькоколійка, яку перетворили на туристичний атракціон.

Міста і містечка Тернопільської області

У Тернопільській області залишки стародавніх замків і костьолів на кожному кроці. Особливо виділяється місто Заліщики з інстаграмним видом на Дністровський каньйон. Також у місті збереглися залишки палацу і росте столітнє дерево гінкго. З села Летячі відкривається красивий вид на острів у формі Інь-Янь. Місто Бучач славиться своєю ратушею, а Чортків – домініканським собором і руїнами замку. Також можна відвідати палац у селі Коропець. Тут граф Бадені збудував копію віденського палацу.

Кам’янець-Подільський – Галиця

Спершу варто заїхати у Кам’янець-Подільський, який відомий своїм замком. Після Кам’янця варто вирушити в Хотин. З кожним роком ці два місця стають все більш дружніми до туриста – тут є парковка для велосипедів, з’являються інтерактивні експонати з інформацією для туристів, постійно оновлюється експозиція.

Після Хотина можна вирушити до Бакоти на Дністрі. Це унікальне місце, дещо нагадує гористу Чорногорію. Можна відвідати чоловічий скельний монастир у Галиці. Келії видовбані прямо в скелях і виглядають нібито казкові будиночки з круглими віконцями.

Острів Джарилгач (Херсонська область)

Ще кілька років тому майже ніхто не знав про цей острів у Херсонській області. Однак поступово він стає все більш популярним місцем відпочинку серед українців. Острів виділяється чистим морем і незайманою природою. Інколи може здатися, що ви потрапили на зйомки шоу Discovery – тут вільно ходять лані, муфлони, олені. Однак слід враховувати, що Джарилгач, або Джа, – це незаселений острів. Жити тут можна тільки в наметі, а прісна вода є у джерелі біля маяка. Маяк цей відомий тим, що його розробляло французьке бюро Ейфеля, який побудував знамениту вежу в Парижі.

Моринці – Шевченкове – Будище – Стеблів (Черкаська область)

Знаменитий поет Тарас Шевченко народився в Моринцях, а потім його родина переїхала в Кирилівку (зараз Шевченкове). У Шевченковому збереглися хата дяка, в якого навчався Тарас Шевченко, і могила його матері Катерини. Неподалік розташовано селище Будище. Тут збереглись інстаграмні млини і залишки маєтку пана Енгельгардта, в якого служив Тарас Шевченко.

Після відвідин батьківщини Шевченка можна вирушити в Стеблів. Тут народився письменник Іван Нечуй-Левицький. Тут знаходиться невеликий будинок-музей письменника, де розповідають про його життя і творчість. Саме в Стеблеві жили протопити нашумілої Кайдашевої сім’ї.

Острів Хортиця (Запорізька область)

Цей острів відомий тим, що тут знаходилась Запорізька Січ. Однак Хортиця – це не лише історико-культурний, але й природний заповідник. На Хортиці варто подивитись перфоманс від сучасних козаків на конях, а потім прогулятись островом. Тут можна зустріти диких тварин – оленів, лисиць. Якщо є бажання, то можна поплавати плавнями на каяках чи байдарках.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України