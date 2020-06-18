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В Украине появился новый праздник - День фермера. Его будут отмечать 19 июня - об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского.

Эту дату выбрали в связи с тем, что 19 июня 2003 года был принят закон о фермерском хозяйстве, передает NNS со ссылкой на liga.net.

По данным Кабмина, в Украине сегодня насчитывается более 33 000 фермерских хозяйств.

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