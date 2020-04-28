Відьомська ніч 2020. Коли відзначати. Прикмети

- 28 квіт. 2020
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Вальпургієва ніч традиційно припадає на період з 30 квітня на 1 травня, і в 2020 році ця ніч настане з четверга на п'ятницю, повідомляє NNS із посиланням на Сьогодні.
Вальпургієва ніч збігається з днем пам'яті католицької святої – уімбурнської черниці Вальбурги, за ім'ям якої отримало назву свято. Свята Вальпургія відома тим, що стала однією з перших черниць. Також вона прославилася різними дивами. У народі Вальбургу вважали покровителькою моряків, вагітних жінок, а ще захисницею від стихії, хвороб, сказу, голоду, неврожаю.
У народі вірили, що саме вночі проти 1 травня відкривалися кордони між світами і люди мають змогу спілкуватися з душами померлих. За народним календарем, цей час у багатьох європейських країнах збігається зі святкуванням зустрічі весни з літом.
Вальпургієва ніч: прикмети
- Вальпургієва ніч – одна з найтемніших, найстрашніших і найтаємничіших ночей у році.
- Від часів середньовіччя до наших днів збереглася легенда про те, що, крім свята родючості і весни, Вальпургієва ніч – це ще й час бенкету нечистої сили, яка злітається з усіх куточків землі на священну Лису гору.
- Щоб очиститися від злих духів і відлякати відьом, у цю ніч треба палити багаття, а ще веселитися, влаштовувати ігри і гуляння.
- За народними спостереженнями, Вальпургієва ніч – вдалий час для правдивих пророцтв, ворожінь і привороту.
- Якщо рано-вранці після ночі вмитися росою, то вона додасть здоров'я і примножить красу.
- У цю ніч амулети і талісмани наділені особливою силою і здатні проявити свої захисні властивості.
- Щоб не накликати на себе біду, в цю магічну ніч не слід згадувати нечисту силу.
- За прикметами, у Вальпургієву ніч не можна вдягати речі чорного кольору, а також ті, в яких у людей відбувалися неприємності.
- А ще у Вальпургієву ніч сняться віщі сни.
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