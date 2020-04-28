Відьомська ніч 2020. Коли відзначати. Прикмети

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Вальпургієва ніч традиційно припадає на період з 30 квітня на 1 травня, і в 2020 році ця ніч настане з четверга на п'ятницю, повідомляє NNS із посиланням на Сьогодні.

Вальпургієва ніч збігається з днем пам'яті католицької святої – уімбурнської черниці Вальбурги, за ім'ям якої отримало назву свято. Свята Вальпургія відома тим, що стала однією з перших черниць. Також вона прославилася різними дивами. У народі Вальбургу вважали покровителькою моряків, вагітних жінок, а ще захисницею від стихії, хвороб, сказу, голоду, неврожаю.

У народі вірили, що саме вночі проти 1 травня відкривалися кордони між світами і люди мають змогу спілкуватися з душами померлих. За народним календарем, цей час у багатьох європейських країнах збігається зі святкуванням зустрічі весни з літом.

Вальпургієва ніч: прикмети