Поєдинок Усика з Чісорою відклали на невизначений термін

- 30 бер. 2020
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Бій між українським боксером суперважкої ваги Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою перенесений на невизначений термін, повідомляє NNS із посиланням на промоутерську компанію Matchroom Boxing.
Рішення прийняли в зв'язку з тим, що британська комісія з контролю за боксом через пандемію коронавірусу заборонила проводити будь-які спортивні змагання в країні до кінця травня.
Бій Усика і Чісори планували провести 23 травня на лондонські Арені О2.
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Поєдинок з британцем стане для Олександра другим в суперважкій вазі. Дебютував українець в хевівейті в жовтні минулого року, перемігши технічним нокаутом Чазза Візерспуна.
Нагадаємо, через пандемію коронавірусу на невизначений термін перенесли чемпіонський бій між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом.