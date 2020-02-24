Українська Масниця, або Колодій: традиції, значення свята та що готувати

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Українське свято Колодій (Масниця) припадає на останній тиждень перед Великим постом. У 2020 році Колодій триває з 24 лютого по 1 березня. Про це NNS дізналася з повідомлення Всвіті.

Оскільки Колодій останнє гуляння перед найсуворішим постом — справляли його гучно, весело та смачно, влаштовували велику ярмарку з музикою, піснями та найрізноманітнішими розвагами.

Традиції:

Підходили останні дні, коли молодим людям ще можна було справляти весілля і на тих парубків, хто не використав у цьому році свій шанс, чекало жартівливе покарання. Неодруженим парубкам чіпляли до пояса чи до руки колодку, зняти яку дозволялось тільки за відкуп. У такій жартівливій формі молодим чоловікам нагадували про важливість створення власної родини. Після Великого посту, коли знову йшов час одружень, чоловік, який вже обрав собі наречену, вимінював у неї цю колодку на писанки.

Дівчина ж, у свою чергу, могла висловити у цей час симпатію до одного певного парубка, якого вона обрала поміж усіх інших. Виготовити іншу, символічну «колодку» з атласу, з квітами та бісером і причепити на ліву руку чи на груди, ближче до серця. Ця старовинна традиція — один із найголовніших доказів унікальності українського свята, адже аналогів їй у інших країнах нема.

В цей тиждень, до Великого посту, всі намагались помиритись. Пробачити старі образи та попросити пробачення у інших, тому Колодія часто називають святом “примирення”.

Не обійшлося свято і без кулінарних традицій. У цей тиждень готувати велике розмаїття страв, основним компонентом яких були молочні продукти.

фото: mamajeva-sloboda.ua

Частування під час святкування:

Вареники — голова страва Колодія. Зазвичай їх готували з сиром і обов’язково щедро змащували вершковим маслом. Звичай приготування вареників існував ще за часів Трипільської культури, задовго нав’язаних у радянські часи млинців.

Вареники символізували молодий місяць, який у свою чергу був символом жіночої енергії.

Окрім вареників готували інші страви на основі молочних продуктів: сирники, сирні баби, локшину та галушки також варили на молоці. А з молока робили ряжанку, колотуху, розтирачку, кисіль. Всі каші також готувались у цей тиждень виключно на молоці.

Дохристиянське значення свята:

Свято Колодія бере свій початок з праслов’янських часів, до хрещення Київської Русі. Саме з нього з’явилась назва свята, а також народні гуляння, прив’язування колодки неодруженим парубкам та традиційні страви. Всі ці гуляння влаштовувались на честь весняного пробудження природи. Це практично було передноворічне свято, адже тоді наші предки святкували Новий рік з настанням весни.

Колодій — це бог шлюбу, примирення та злагоди. Він приходить до людей у цей тиждень, аби допомогти їм відновити втрачені за зиму сили та пробудитись разом із першим подихом весни.

Після Колодія молоді дівчата вже починають співати веснянки, адже ця прекрасна пора року вже от-от настане.

Це стародавнє українське свято відродження усього живого, зі своїми унікальними традиціями, заслуговує на існування у побуті українців по сьогоднішній день, не зважаючи на те, що російська Масляна міцно вкорінилась на наших землях ще з радянських часів.

І на останок, додаємо декілька куплетів пісень на Колодія, аби святкування пройшли весело та гучно:

Я на тебе, Колодію,

Маю всю надію.

А без тебе, Колодію,

Нічого не вдію!

****

Стояла на колодці,

Моргала на хлопців.

– З гаю, молодці, з гаю,

Я чорні очі маю.

****

Колодію – володарю,

Ото знай жіночу кару,

З колодкою волочитись

Аж тепер будеш женитись.

****

Ходім, Колодію,

На нашу затію.

Будем їсти, будем пити,

Світ Божий хвалити.

****

Ой спасибі, Колодію,

Що зібрав докупки,

Гостювали, цілувались,

Аж злипались губки!

****

Колодій – чику – чику

І голуб – чику – чику!

Ждали тебе цілий рік,

Та не довгий тобі вік.