Що буде із забороною на російські соцмережі та медіа в Україні

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Міністерство культури, молоді та спорту України має позицію щодо заборони на російські соціальні мережі та медіа. У цьому питанні навіть немає жодної дискусії, про це NNS дізнався з інтерв'ю РБК-Україна з міністром Володимиром Бородянським. .

Бородянський спростував інформацію про можливе розблокування російських соцмереж і ЗМІ, оскільки навесні закінчуються терміни заборони.

Я вважаю, що треба продовжувати заборону, тут навіть немає ніякої дискусії... Будемо ініціювати. Обов'язково,

– додав Бородянський.

Заборона російських соцмереж: що треба знати

У 2017 році в Україні заблокували російські соцмережі "ВКонтакте" та "Одноклассники", а також сервіси "Яндекс" та Mail.ru. Згідно з Указом Президента та низку медіа. Заборона повинна була протриматися три роки з моменту підписання відповідного документу, однак в 2019 році Петро Порошенко продовжив дію санкцій ще на три роки.

Колишній секретар РНБО України Олександр Данилюк вважає, що санкцій необхідно дотримуватися до завершення терміну їхньої дії або ж до скасування. Так, в РНБО запевнили, що обмежень із російських соцмереж на території України не зніматимуть.

Радник Зеленського з digital-напряму Михайло Федоров також зазначив, що не рекомендує знімати блокаду з російських соцмереж та не бачить у цьому доцільності. "ВКонтакте" він назвав спецоперацією Росії проти України.

Водночас користувачі соцмереж повідомляють, що все частіше без проблем можуть зайти в заборонені в Україні російські соцмережі. Раніше такі випадки відбувалися рідко. І пов'язані були з тим, що додатки цих сервісів іноді міняли свою IP-адресу, а операторам потрібен деякий час, щоб виявити їх.