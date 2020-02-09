З’явився україномовний Ютуб-канал для малюків

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В Україні створено Ютуб-канал для дітей. Про це NNS повідомляє з посиланням на сайт «Україна для українців».

Згідно інформації, отриманої NNS , канал створили мешканці Львова. Він називається «З любов’ю до дітей».

Автори проєкту стверджують, що канал є чудовою альтернативою іноземним програмам, бо не тільки розважає, але й вчить.

Діти мають змогу вивчати правила дорожнього руху за допомогою мультиплікаційних серіалів про автомобілі «Пригоди Трайка», «Автолицар», дивитися казки. Про це повідомив львівський співак Назар Савко.

«В нас вже понад 566 тис. підписників та багатомільйонні перегляди пісенних кліпів. Зокрема, рекордсмен «Булька» вже зібрав 20 млн. переглядів. Позаздрить навіть доросла зірка. А ще є «Нехочуха», «Їздить трактор», «Лариска» і багато іншого. Особисто я озвучую різними голосами персонажів, пишу авторські пісні та виконую аранжування», - додає Савко.