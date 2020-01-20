Учасники нацвідбору на «Євробачення-2020»: оголошено список півфіналістів

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Національна суспільна телерадіокомпанія України та СТБ оголосили імена півфіналістів, які з 8 лютого виборюватимуть право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2020» у Нідерландах. Про це NNS стало відомо з повідомлення Суспільного.

Повний список півфіналістів Нацвідбору:

[О] — український інді-поп гурт, володарі премії «Хіт року» за версією KissFM, приз у номінації «Свіжа кров» Jagermeister Music Awards, двічі фіналісти APPS Music & SZIGET, учасники понад 20 музичних фестивалів, серед яких Koktebel Jazz Fest, «Білі ночі», Atlas Weekend, Waves Vienna та інші.

Khayat — молодий український артист та автор пісень, виступає в жанрі фольктроніка. Один із найяскравіших півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019, після участі в якому випустив дебютний альбом KHMIL', що став синтезом електронної музики, етнічних мелодій та східних мотивів.

Assol — співачка, яка в п'ять років змогла підкорити український шоу-бізнес, півфіналістка вокального шоу «Голос країни».

Cloudless — бойзбенд, який отримав широку популярність у 2017 році завдяки хіту «Між світами», що став саундтреком до серіалу «Школа». Пісні гурту часто звучать в українських серіалах і розважальних шоу.

Garna — сольний проєкт української співачки Альони Левашевої в колаборації з музичним продюсером Олексієм Хорольським. Альона — авторка власних пісень, вокалістка симфонічного кросовер-оркестру Prime Orchestra і кавер-проєкту Manera.

Katya Chilly — відома українська співачка, музикантка й композиторка, хедлайнерка багатьох музикальних фестивалів. У творчому доробку співачки 5 альбомів, трансляції на MTV, BBC, більше ніж 40 сольних концертів у Великобританії, понад 1000 — в Україні.

Fo Sho — афроукраїнський хіп-хоп проєкт, створений на початку 2019 року. Сестри Бетті, Міріям і Сіона Ендале дуже пишаються своїм унікальним культурним походженням і демонструють його у своїх піснях та енергійних живих виступах, а їхня музика — це симбіоз сучасних жанрів від trap до hip-hop.

David Axelrod — відомий український співак, музикант і композитор.

Олександр Порядинський — співак і композитор, автор хітів, наймолодший переможець вокального шоу «Х-фактор».

Tvorchi — молоді музиканти з Тернополя, які створюють музику, що слухає весь світ. Їхній хіт Believe за лічені дні увійшов у топ-10 у чартах Google Play в Україні.

Gio — молодий музикант, який працює в жанрі pop-music. Автор і композитор, учасник відомих вокальних шоу «Х-фактор» та «Голос країни», також виступав разом з оркестром Lords of The Sound.

Jerry Heil — молода українська співачка, авторка й композиторка, «Прорив року» за версією премії Jager Music Awards, «Відкриття року» за версією журналу Viva, номінантка на музичну премію YUNA 2020 у категоріях: «Найкраща виконавиця», «Найкраща пісня», «Відкриття року». Її «#ОХРАНА_ОТМЄНА» стала хітом, набравши 14 млн переглядів на YouTube та утримуючи лідерські позиції в iTunes.

Krutь — співачка та бандуристка Марина Круть, яка почала свій музикальний шлях 15 років тому. Працює в унікальному стилі, об'єднавши електронний саунд і старовинний інструмент навколо свого самобутнього голосу, та часто представляє Україну й сучасну українську музику на різних фестивалях і шоу-кейсах.

Еліна Іващенко — у музиці з 5 років. Переможниця двох популярних вокальних шоу України («Х-фактор» та «Голос. Діти»), радіоведуча, викладачка вокалу, володарка Гран-прі фестивалю «Чорноморські ігри-2018».

Go-A — гурт, який у своїй творчості поєднав український вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани й потужний гітарний драйв. Учасники найвідоміших музичних фестивалів («Джаз Коктебель», «Країна мрій», «Гогольфест» та інших). Багато разів представляли українську музику в Ізраїлі, Польщі, Білорусі.

Moonzoo feat. F.M.F. Sure — колаборація української електронної групи Moonzoo, яка працює в стилі Sad Dance («танцювальна музика для тих, кому не весело»), й американського репера F.M.F. Sure. Дебютний альбом Moonzoo наприкінці 2018 року українські музичні ЗМІ одразу назвали одним із найкращих релізів року.

Нагадаємо, прямі ефіри національного відбору відбудуться 8, 15 лютого (півфінали) та 22 лютого (фінал) одночасно на СТБ і телеканалі Суспільного мовника «UA: Перший».

Конкурс «Євробачення-2020» відбудеться 12, 14 та 16 травня 2020 року в Роттердамі, Нідерланди.