Український серіал «Крепостная» показують в Росії

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Фільм, зроблений українським медіа-групою Starlight Films, що належить українському мільярдерові Віктору Пінчуку. Крім того, з травня 2012 року директором медіа-групи був нинішній міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський.

Транслюють українську драму «Крепостная» на російському пропагандистському телеканалі "Росія-1". Про це свідчить телепрограма каналу. Також цю інформацію підтвердила прес-служба Film.ua. Зокрема, фільм показують у прайм-таймі, щодня по три серії.

У костюмованої драми зіграли ролі відомі українські актори – Катерина Ковальчук, Олексій Яровенко, Станіслав Боклан, Ольга Сумська, Марк Дробот, Олеся Жураковська, Михайло Гаврилов, Ксенія Мішина, Наталя Денисенко та інші.