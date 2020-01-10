Стало відомо, який канал найбільше дивились українці у новорічну ніч

Завантажте мобільний додаток сайту

Хто став лідером новорічної ночі?

«Детектор медіа» разом з рекламним агентством Vizeum Ukraine (Dentsu Aegis Network Ukraine) знайшов відповіді на ці запитання.

Як Новий рік зустрінеш, так його і... Найбільше на Новий рік українці дивились 95 Квартал. Українці у новорічну ніч, а також 31 грудня 2019-го та 1 січня 2020 року найбільше дивилися канал «1+1».



Видання зазначає, що за комерційною аудиторією «18-54, вся Україна» у пік-праймі з 20:00-02:00 «Плюси» випередили свого найближчого конкурента ICTV майже удвічі: частка 25,04% проти 13,4%. Це при тому, що середня частка «1+1» у грудні становила 11,46%.

Серед гумористичних шоу безперечним лідером став «Новорічний Вечірній квартал». Із часткою 30,83% він посідає другу сходинку топу за комерційною аудиторією. Тоді як «Дизель шоу» на ICTV зібрало 14,87% телеаудиторії. Зауважимо, що проєкти вийшли в різних слотах: «Дизель шоу» – о 20:11, «Новорічний Вечірній квартал» – опівночі.

Також до топу найкращих програм ночі потрапили концерти «України» та «Інтера»: «Музична платформа» – 16,87%, «Привіт 20-ті!» – 11,04%, «Головна ялинка країни» – 10,07%. Також у топі – серіали ICTV «Пес» і «Пес-2» та «Шоу братів Шумахерів» на «Україні.