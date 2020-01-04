Створено перший у світі смартфон для сліпих із клавіатурою Брайля

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В Індії з'явився в продажу перший в світі смартфон для людей з ослабленим або втраченим зором. Пристрій відрізняється своїм «екраном», який представляє собою сітку контактів, що формує шрифт Брайля.

Про це повідомляє Організація Об'єднаних Націй на своїй сторінці в мережі Facebook.

У смартфоні реалізована технологія Shape Memory Alloy, в основу якої закладено ефект пам'яті форми (явище повернення до первісної форми при нагріванні, яке спостерігається у деяких матеріалів після попередньої деформації).

Екран смартфона, якщо його можна назвати екраном, включає в себе сітку контактів, розташованих зверху вниз відповідно до вимог. Дана сітка - це алфавіт Брайля, а різні контакти відповідають за певні букви або символи.

Екран може переводити звичайний текст, що містить звичні всім літери, в шрифт Брайля і навпаки.