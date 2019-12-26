В Украине запустят онлайн-кинотеатр Takflix. Для проката нового украинского кино

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В первом полугодии 2020 году на платформе должно появляться по одному фильму ежемесячно.

Первого января 2020 году в Украине должен запуститься легальная платформа для онлайн-проката новых украинских фильмов Takflix. Сначала онлайн-кинотеатр будет работать в тестовом режиме.

«Мы работаем над тем, чтобы каждый человек имел доступ к качественным фильмам украинского производства», - пишут авторы проекта на официальной фейсбук-странице Takflix.

Первым фильмом в онлайн-кинотеатре станет антиутопия «2020: Безлюдная страна» режиссера Корнея Грицюка. По сюжету этой псевдодокументальной ленты, в 2020 году открылись границы между Украиной и всем миром, и уже через несколько недель все украинцы выехали прочь. Канадская съемочная группа отправляется на безлюдную территорию и находит там только несколько человек: бухгалтершу Елену, ученого, который создает роботов, боевика из Донбасса и тому подобное. 90% съемок проходили в Киеве. Снимали в пять утра, чтобы улицы выглядели пустыми. На фильм потратили $ 375.

Онлайн-прокат начинается 1 января 2019 в 20:20, о чем свидетельствует заставка на сайте проекта.

Цена онлайн-билета составит 50 гривен.

В ближайшие полгода платформа будет работать в тестовом режиме и будет выпускать один фильм в месяц.