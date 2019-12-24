«Его творчество как глоток свежего воздуха». Умелец слепил Путина из навоза?

24 груд. 2019
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Умелец Михаил Боппосов из села Уолба Таттинского районаУмелец Михаил Боппосов из села Уолба Таттинского района

Необычный скульптор Михаил Боппосов, прославился своими работами из органического материала. Как правило, он изготавливает их к праздникам.

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Якутский умелец Михаил Боппосов из села Уолба Таттинского района, известный своими скульптурами из навоза, порадовал своих поклонников в канун нового года и слепил гигантскую крысу.

Кстати, мастер также лепил на заказ, в том числе и телевизионных компаний.

В сети поднялась волна шуток из-за такой скульптуры Боппосова.

"Вова, ты ли это", "Просили слепить Путина - слепил! Вот же молодец!", "Вот еще чемодан Собчака в правую лапу - и вылитый Владимир Владимирович", "Его творчество как глоток свежего воздуха", "В нормальной бы стране, давно бы профинансировали мужика, чтобы он реальные скульптуры делал"

- пишут в комментариях.

Всі новини на сайті NNS. Останні події в Україні та світі

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