Унікальні кадри: на Прикарпатті гуляють рисі (фото)

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Прикарпатському фотографу Мирону Марецькому вдалося спіймати у кадр рисей, які живуть у Горганах.

Світлини хижих тварин Мирон Марецький опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці, пише travel.24tv, передає NNS.

На переконання заступника директора Галицького НПП Володимира Бучка, ці світлини вже можна назвати "кадром 2021 року", бо "вполювати" фото рисі, на його думку, – великий фарт.

Рись в Карпатах зазвичай мешкає вище позначки у 1000 метрів. Відпочиваючи на скелях і камінні, поза досяжністю людини, рись все одно спостерігає і цікавиться людьми. У зимовий час вони можуть переслідувати здобич до нижчих висот, де менше снігу. Та рисі ніколи не нападають на людей або інших великих хижаків, як ведмеді чи вовки.

Популяція рисі в Україні оцінюється приблизно в 500 особин. Необмежене полювання та вирубування лісів призвели до того, що вид трапляється лише в нечисленних лісових районах. Рись довго була жаданим мисливським трофеєм, оскільки її плямисте хутро високо цінувалося на хутровому ринку.

Вид занесений до Червоної книги України, також рись охороняється Червоним списком МСОП, CITES та Бернською конвенцією.

Всі фото: Мирон Марецький / Фейсбук