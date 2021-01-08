В Криму пересохло Аянське водосховище, з якого пив Сімферополь (відео)

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Пустеля з потрісканою грунтом з невеликим струмком в низині. Так сьогодні виглядає аянське водосховище, що під Сімферополем, повідомляє NNS , посилаючись на відповідне відео, оприлюднене у YouTube.

Аянське водосховище, використовується для водопостачання Сімферополя. Сьогодні джерело практично повністю пересохло.

За словами автора ролика, відео було знято кілька днів тому. У низині, де раніше це була річка Аян, сьогодні залишилася лише маленька калюжа.

Кількома днями раніше повідомлялося, що запаси води Інкерманського озера, що під Севастополем, також вичерпані. Воду з цієї водойми «влада» анексованого Криму почала забирати в листопаді 2020.