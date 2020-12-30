Погода на Новий рік: Укргідрометцентр оприлюднив прогноз

- 30 груд. 2020
- Перегляди: 138
Завантажте мобільний додаток сайту
Український гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на 31 грудня.
Про це повідомляє Радіо свобода, передає NNS.
Так, за прогнозом, у західних областях дощитиме, температура повітря коливатиметься від 2 до 8 градусів тепла.
На півдні України очікують мінливу хмарність та 6-13 градусів тепла.
На сході, півночі та в центральних областях буде хмарно. Повітря прогріватиметься до 2-9 градусів тепла.
У Києві прогнозують хмарну погоду та 6-8 градусів тепла.