Погода на Новий рік: Укргідрометцентр оприлюднив прогноз

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Український гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на 31 грудня.

Про це повідомляє Радіо свобода, передає NNS.

Так, за прогнозом, у західних областях дощитиме, температура повітря коливатиметься від 2 до 8 градусів тепла.

На півдні України очікують мінливу хмарність та 6-13 градусів тепла.

На сході, півночі та в центральних областях буде хмарно. Повітря прогріватиметься до 2-9 градусів тепла.

У Києві прогнозують хмарну погоду та 6-8 градусів тепла.