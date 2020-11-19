Синоптики розповіли, якою буде погода взимку в Україні

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Цьогорічна зима характеризуватиметься різкими змінами погодних умов, однак температура повітря буде на кілька градусів вищою, ніж 30 років тому.

Про це розповів керівник Укргідрометцентру Микола Кульбіда, з посиланням на ТСН передає Укрінформ, інформує NNS.

За його словами, на погоду взимку впливають кліматичні зміни, які відбулися і які продовжують відбуватися в Україні.

"Зимовий сезон буде характеризуватися різкими змінами погодних умов, а також значно підвищеним температурним режимом проти норми: на два-чотири градуси вона буде вищою, ніж, наприклад, 30 років тому. А також нестійким сніговим покривом. Звичайно, морози і похолодання будуть, але короткочасними, хоч достатньо жорсткими",

— зазначив синоптик.

Кульбіда додав, що потрібно стежити за тенденціями змін клімату. За його словами, холодна зима — це не аномалія, аномалія — це тепла зима, тож дивуватися тому, що у Києві та на сході пішов сніг, не варто.

"За календарними термінами, реальна зима до Києва вже прийшла. Середні терміни якраз припадають на ці дні. Нічого дивного не відбулося. Причина дуже проста — прийшов атмосферний фронт, а з північного-заходу - холодне повітря, з яким випадає сніг",

— пояснив керівник Укргідрометцентру.

Про зміни у погоді взимку розповів синоптик Леонід Горбань, передає 24 канал.

Зима розпочнеться з плюсової температури, однак через кілька тижнів Україну накриють морози, зазначає Горбань.

Так, на початку грудня середня температура становитиме +4...+5 градусів. Щоправда, можливі також і морози. Наприклад, вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -10...-13 градусів.

Сніг з дощем прогнозують від 6 грудня. Про часті опади попереджають у період з 15 по 19 грудня. До речі, після Дня святого Миколая до Нового року обіцяють морози і вдень і вночі, тому, можливо, сніг трохи полежить на вулицях.

Щоправда, на новорічні свята Україну охопить відлига.

На початку січня прогнозують нічні морози. Однак вдень стовпчики термометрів переважно будуть вище нуля. До останнього дня Різдва обіцяють відлигу, а вже після 9 січня починатимуться морози.

До речі, на Різдво опадів не прогнозують, однак сніг падатиме перед ним.

У лютому також буде морозна погода. Однак детальнішого прогнозу наразі синоптики не дають.