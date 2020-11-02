Погода на завтра, 3 ноября

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В Украине завтра будут дожди, а в Карпатах - мокрый снег. Температура воздуха в горах опустится до 0. Об этом сообщает пресс-служба "Укргидрометцентра".

В Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Киевской, Полтавской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью +3+8, в Карпатах 0+3 тепла; днем +8+14.

В среду и четверг в западных областях днем будут дожди. Температура ночью +1+7 тепла, днем +6+11, в южных и восточных областях до +15.

Ночью и утром в Украине местами туманы.