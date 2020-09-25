Укргидрометцентр озвучил прогноз погоды на октябрь

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В октябре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 6-12 градусов тепла (в горах 6-7 градусов тепла). Это в пределах средних многолетних значений. Соответствующий прогноз размещен на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 30-65 мм, в Карпатах местами 75-100 мм, что в пределах средних многолетних значений, передает NNS со ссылкой на rbc.ua.

"Во второй и третьей декадах октября происходит переход средней суточной температуры через 8 градусов в сторону понижения, только в южной части и на Закарпатье - в первой декаде ноября",

- говорится в сообщении.

По данным наблюдений синоптиков, в октябре средняя месячная температура воздуха составляет 6-12 градусов тепла. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 25-35 градусов тепла, в горных районах 18-24 градусов тепла. Абсолютный минимум - 5-16 градусов мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 18-23 градусов мороза, на юге Крыма - 0-2 градусов мороза. Среднее месячное количество осадков составляет 20-54 мм, в Карпатах до 80 мм, на высокогорье до 120 мм.

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