Тепло возвращается: где будет жарче всего

Завантажте мобільний додаток сайту

В Украину во вторник, 4 августа, вернется жаркая сухая и солнечная погода. Как стало известно NNS из прогноза Укргидрометцентра, в ночь на 4 августа в большинстве регионов будет +12...+15 градусов, на юге до +17.

Завтра днем почти во всех областях страны ожидается +27…+30 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют нигде.

В Киеве 4 августа возможна небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

На западе Украины будет небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +25…+31 градус.

В северных регионах страны также ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +23…+30 градусов.

Аналогичную погоду стоит ждать и на востоке Украины. Будет небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +25…+30 градусов.

На юге страны температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +25…+31 градус.

Гидрометцентр предупредил, что 4 августа в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской и Львовской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України