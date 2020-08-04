Тепло возвращается: где будет жарче всего

- 04 серп. 2020
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В Украину во вторник, 4 августа, вернется жаркая сухая и солнечная погода. Как стало известно NNS из прогноза Укргидрометцентра, в ночь на 4 августа в большинстве регионов будет +12...+15 градусов, на юге до +17.
Завтра днем почти во всех областях страны ожидается +27…+30 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют нигде.
В Киеве 4 августа возможна небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
На западе Украины будет небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +25…+31 градус.
В северных регионах страны также ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +23…+30 градусов.
Аналогичную погоду стоит ждать и на востоке Украины. Будет небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +25…+30 градусов.
На юге страны температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +25…+31 градус.
Гидрометцентр предупредил, что 4 августа в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской и Львовской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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