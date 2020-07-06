Спека до +38 та зливи з грозами: погода на тиждень

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Погода в Україні цього тижня буде спекотною, однак можливі дощі з грозами. На півдні прогнозують до +38 градусів, інформує РБК-Україна, передає NNS.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 6 липня

Тиждень розпочнеться з грозових дощів у Волинській, Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. На решті території країни буде сонячно та сухо. Температура повітря на заході коливатиметься від +29 до +32 градусів, у центральних та північних областях від +30 до +34. На сході та півдні повітря прогріється до +35....+38 градусів. Вночі від +15 до +24.

Прогноз на 7 липня

У вівторок дощі з грозами охоплять не лише західні, але й центральні, північні та південні області країни. У західних областях температура знизиться до +18...+23 градусів, у центральних та північних коливатиметься від +26 до +34. У південних та східних областях прогнозують від +33 до +38. Вночі від +16 до +25.

Прогноз на 8 липня

У середу на заході нарешті буде сухо, температура коливатиметься від +21 до +23 градусів. У північних, більшості центральних, східних та південних областях очікуються грозові дощі. На півночі термометри покажуть від +22 до +27, у центрі від +21 до +33, на сході та півдні від +25 до +36. Вночі від +12 до +25.

Прогноз на 9 липня

У четвер опади збережуться у східних, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях. У західних областях повітря прогріється до +20...+24 градусів, у північних до +26. У центрі термометри покажуть від +21 до +30. У східних та південних областях очікується від +27 до +31.

Прогноз на 10 липня

П'ятниця буде сонячною та сухою на всій території України. У більшості областей температура коливатиметься від +25 до +29 градусів, на сході та півдні термометри покажуть від +27 до +31 градуса. Вночі від +11 до +20 градусів.

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