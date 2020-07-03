Жара прижмет до +37, грозы не отступят: синоптики дали прогноз на выходные

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Погода на выходных, 4 и 5 июля, будет местами отмечаться жарой, местами дождями с грозами. Как сообщил Украинский Гидрометцентр, в субботу, 4 июля, продолжат лить сильные дожди с грозами на Западной Украине. Днем температура воздуха составит от +22 до +28, ночью – от +13 до +18 градусов.

Дожди так же ожидают в Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях. В центральной части Украины температура будет колебаться от +29 до +34 градусов.

Восток страны окажется во власти жары. Воздух днем ​​прогреется до +36, ночью до +22. На Юге будет солнечно – от +31 до + 36 днем ​​и от +20 до +24 ночью.

В воскресенье, 5 июля, жара охватит почти всю территорию Украины, кроме западных областей.

Дожди с грозами там не прекратятся, температура составит от +24 до +29 градусов.

На Востоке, Юге, Севере и Центре столбик термометра поднимется днем до +37, ночью до +22.

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