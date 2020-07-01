Эксперт объяснила причину паводков на Прикарпатье

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Мнение о том, что главной причиной страшных паводков на Прикарпатье является варварское уничтожение лесов – не совсем соответствует действительности.

Об этом NNS узнал из интервью "Апострофу",от управляющая директор международной неправительственной экологической организации 350.org в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа Светлана Романко.

"Безусловно, масштабные и временами бессистемные вырубки карпатских лесов способствуют разрушительным паводкам. Однако эту причину некорректно ставить на первое место",

– отметила она.

По словам специалиста, сейчас человечество подошло к той черте, когда уже добыто из недр и сожжено четвертую часть углеводородов планеты. Следствием этого есть выделение углерода (СО2), который вызывает парниковый эффект, а затем меняется климат.

"В этом году ученые из Канады исследовали содержание углерода в воздухе за достаточно длительный исторический период – 23 миллиона лет. Оказалось, что на данный момент его содержание является рекордным. Научным языком – 412 частиц на миллион. Или более понятно – 412 мл углерода в кубометре воздуха. Это критично, поскольку пригодным для жизни считается уровень в 350 мл углерода в кубометре воздуха",

– пояснила Романко.

Среди других предвестников экологической катастрофы она называет также таянье вековых льдов и снега Арктики, что освобождает болота, насыщенные метаном. В результате парниковый эффект ускоряется цепной реакцией. Так человечество, подчеркнула эксперт, стремительно движется к точке невозврата.

"В течение года-двух происходят климатические изменения, на которые раньше потребовалось бы десятки, сотни лет. Это обостряет также политическую, социальную и экономическую ситуацию во многих странах мира",

– добавила Романко.

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