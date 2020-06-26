У Карпатах очікуються грози: річки знову вийдуть з берегів

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Синоптики попередили, що 26 червня у Карпатському регіоні пройдуть грози, подекуди град та шквали, очікується підйом рівня води у річках, інформує Українська правда, передає NNS.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій:

«За інформацією Українського гідрометцентру 26 червня в Карпатському регіоні грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с».

Крім того, за даними синоптиків, 26-28 червня на рiчках басейну Прип’ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,1-0,7 м над рiвнями на 08 год 24 червня.

Мiсцями можливе подальше затоплення заплав, досягнення вiдмiтки початкового затоплення пасовищ, сiнокосiв бiля смт Любешiв.

26 червня, внаслідок проходження паводкової хвилі, на річці Тиса очікуються підвищення рівнів води бiля міста Чоп на 1,2 -1,7м над рiвнями на 8 годину 25 червня, з виходом води на заплаву.

26 червня у верхів’ї Днiстровського водосховища бiля с.Рухотин (Хотинський р-н Чернiвецької обл.) очiкується добiгання паводкової хвилi iз затопленням заплави, с/г угiдь, часткове затоплення прирiчкової iнфраструктури.

26-27 червня, в результаті проходження високого дощового паводку рівень води Дністра утримуватиметься на небезпечних відмітках початкового затоплення ділянок прилеглих до русла річки та може досягнути небезпечних позначок затоплення об’єктів у районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль (Вінницька обл.) та окремих населених пунктів у Вінницькій області.

27-29 червня, внаслідок проходження дощового паводку на р.Дністер біля с.Маяки очікується підйом рівнів води на 0,2-0,5 м, внаслідок цього можливий вихід води заплаву, затоплення траси Одеса-Рені, городів та господарських об’єктів в с.Яськи, м.Біляївка (Одеська область).

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Фото Alina Pash