Юг Украины ушел под воду после дождей. Фото

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В Одессе и Николаеве из-за сильного ливня, который идет из самого утра 28 мая, затопило целые районы. Автомобили там почти плавают, на дороге также образовались "гейзеры".

Местные СМИ отмечают, что ливневки в городах не справляются с потоком воды. Жители публикуют в сети фото и видео потопа.

Так, в городском совете Одессы подчеркнули, что за период с 6:00 до 9:00 там выпало 18 миллиметров осадков.

"Сейчас работники коммунальных предприятий и служб проводят активное очищение ливневой канализации – она не забита, однако ее пропускная способность не соответствует количеству осадков", – цитирует "Думська" пресс-службу мэрии.

Отмечается, что затопленными оказались Приморская, Балковская, Химическая улицы. Там, а также в Рыбпорту не работают или работают в сокращенном формате трамвайные и троллейбусные маршруты.

Между кварталами в этом районе чистить ливневую канализацию взялись работники ЖКС, а на дорогах – специалисты КП "Городские дороги". К этим работам привлечены 32 единицы техники.

При этом на дорогах образовались пробки. Самые серьезные наблюдались в районе Пересыпского моста и на Объездной дороге в сторону центра Одессы.

Позже правоохранителям даже пришлось перекрыть Приморскую улицу в районе Военного спуска. По словам полицейских, "дальше воды по пояс".

В Николаеве из-за дождя городские магистрали, улицы и проспекты тоже уходят под воду, передает NNS ссылаясь на "НикВести".

Сообщается, что в Заводском районе подтоплен сквер, в котором недавно постелили новую плитку. При этом синоптики прогнозируют, что дождь в городе будет продолжаться минимум до обеда.