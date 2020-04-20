Синоптики попередили про заморозки і лавини в Україні

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В Українському гідрометеорологічному центрі попередили про нічні заморозки у більшості регіонах і лавинну небезпеку в Карпатах. Про це NNS повідомляє з посиланням на Діалоги.

Згідно інформації, отриманої NNS , вночі 20 квітня у західних, північних та Вінницькій областях сильні заморозки у повітрі 0–3° (ІІ рівень небезпечності – помаранчевий); 21–22 квітня у більшості областей, крім крайнього півдня країни та Закарпаття, заморозки на поверхні ґрунту 0–3° (І рівень небезпечності – жовтий).

Крім того, в Укргідрометцентрі зазначили, що у зв’язку з відлигою на високогір’ї Івано-Франківської області 20 квітня на високогір’ї східної частини Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3-й рівень).