В Украине резко похолодает

- 09 квіт. 2020
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В пятницу, 10 апреля, в Украине резко изменится погода – температура воздуха упадет и пойдут дожди. Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра. Ветер будет северно-западный, 7-12 м/с, передает NNS со ссылкой на obozrevatel.com.
- Осадки накроют центр, север и восток Украины.
- На западе и юге будет солнечно с прояснениями.
- Тепло ожидается на востоке и юге. В западных областях, где 9 апреля было до +22, прогнозируют максимум +13.
- Температура воздуха ночью по всей стране составит +6...+8.
На западе будет холоднее всего. Столбики термометров покажут днем +11...+13. Ожидается переменная облачность.
В Житомирской и Винницкой областях будет также до +13, однако регионы накроют дожди. Аналогичную погоду прогнозируют на Киевщине и Черкасщине, а также в северных регионах.
В центральных Полтавской и Кировоградской областях будет до +14. Также прогнозируют дожди.
На востоке и юге Украине будет теплее всего. Воздух прогреется до максимальных +19 на Одесщине, однако осадки принесут прохладу.
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