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Погода в Украине 7 апреля будет солнечной, теплой и со слабым ветром. Об этом NNS узнал из сообщения синоптика Натальи Диденко, которое она опубликовала на своей странице в фейсбук.

Отмечается, что сейчас погода в Украине оказалась во власти антициклона, поэтому дождей ждать не стоит.

В Украине ближайшей ночью температура еще побудет низкой, от 4 тепла до 2 мороза, однако уже днем потеплеет до + 12 + 18 градусов. На востоке воздуха днем ​​предполагается свежее, + 9 + 13 градусов. А вот на западе ожидается до + 15 + 20 градусов.

В Киеве 7 апреля будет солнечно, ветер юго-восточный, слабый. Столбики термометров покажут +16, +17 градусов.

Погода в Украине в ближайшие дни особых изменений не претерпит.

Ожидается, что дожди придут в Украину в пятницу, 10 апреля, вместе с атмосферным фронтом.

Ранее мы писали, что синоптики прогнозировали лето уже в мае. Согласно прогнозам, май в Украине будет очень засушливым и жарким. А вот в июне ожидаются сильные дожди и похолодание.