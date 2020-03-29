В Україну повертається зима: синоптики

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В Україну йде різке похолодання. Місцями стовпчик термометра опуститься вночі до -9 градусів, також пройдуть снігопади. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українські новини.

Згідно інформації, отриманої NNS , ускладнення погодних умов в Україні розпочнеться на початку тижня. "31 березня по 2 квітня, у зв'язку із вторгненням арктичного повітря в західних, північних, більшості центральних областей очікується відчутне зниження температури: вночі 0-6 ° морозу (31 березня в центральних областях від 3 ° морозу до 3 ° тепла ), вдень 1-6 ° тепла", - сказано в повідомленні Укргідрометцентру.

Через повернення зими ранньоквітучі плодові дерева можуть постраждати, тому їх необхідно підготувати до негоди.