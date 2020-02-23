Циклон "Юля" несет бешеный ветер и метель: синоптик предупредил о шторме в Украине

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В начале следующей недели, 24 февраля, на большей части территории Украины ожидаются сложные погодные условия в связи с влиянием активного северо-западного циклона "Юлия".

Об опасности этого природного явления, NNS узнал из поста в фейсбук, в котором метеоролог Игорь Кибальчич предупредил опубликовав ряд карт.

По его словам, циклон сформируется еще ночью 23 февраля в открытых водах Атлантики к западу от Ирландии. При этом со скоростью 90-120 км/ч он в стадии волны пройдет путь от Британских островов через северную Германию, Польшу и достигнет западных областей Украины уже ночью понедельника 24-го.

"Над территорией нашей страны циклон начнет стремительно углубляться за счет усиления затока холода в его тылу и деформации высотной фронтальной зоны, поэтому давление в его центре упадет ниже 990 гПа, а в тыловой части сформируется обширная зона со штормовыми ветрами", – отметил метеоролог.

Он подчеркнул, что до конца суток 24 февраля "Юлия" пройдет через всю Украину на восток с постепенным замедлением скорости. Но наибольшие риски в этой ситуации будут связаны с сильными порывами северного и северо-западного ветра.

Так, в западных областях ночью и утром в понедельник ожидается усиление ветра до 20-24 м/с, местами порывы 25-30 м/с, в Карпатах до 40 м/с. А днем зона штормовых ветров распространится на центральные и южные регионы страны. В Винницкой, Кировоградской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях повсеместно порывы 25-30 м/с, местами возможно усиление до 32 м/с. В Приазовье во второй половине дня 24 февраля усиление ветра до 25-27 м/с. В остальных областях Украины его скорость составит 17-22 м/с.

"Кроме этого, на фоне столь активных процессов в атмосфере, на холодном фронте циклона и в его тылу в западных и южных областях Украины будут отмечаться ливневые осадки в виде снега, дождя и крупы (ледяной и снежной), местами в сопровождении гроз", – предупредил Кибальчич.

Из-за такой погоды есть высокая вероятность формирования линии шквалов. Так, в районе Полесья преимущественно ожидается значительный мокрый снег. В северных, центральных и восточных областях будут отмечаться значительные осадки в виде снега и дождя, а также местами налипание мокрого снега.