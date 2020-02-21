Сьогодні набув чинності закон про доступ до водних об'єктів

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Сьогодні, 21 лютого, набув чинності закон про заборону платних пляжів та парканів. Про це NNS повідомляє з посиланням на comments.ua.

Згідно отриманої NNS інформації, документ був опубліковано в парламентській газеті "Голос України".

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності.

Як зазначається, документ забезпечує безперешкодний і безоплатний доступ до узбережжя річок, водойм і островів для загального водокористування. У разі порушення закону передбачається штраф від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів (для громадян) та від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для посадових осіб).

Повторні дії, вчинені протягом року, - караються штрафом від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для громадян) та від 700 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для посадових осіб).

Крім того, згідно із законом, обмеження доступу громадян (у тому числі шляхом встановлення огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об'єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, які знаходяться в користуванні юридичних або фізичних осіб, є підставою для припинення права користування такими земельними ділянками за рішенням суду.

Закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування" № 233 Верховна Рада України підтримала 29 жовтня 2019 року.