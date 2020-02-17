Ранняя весна: синоптик рассказала о погоде на завтра

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В Украине во вторник, 18 февраля ожидается теплая погода со средним показателем температуры в +5 +13 градусов. Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

"Новую февральскую неделю можно называть мартом, так и изменчивость погоды, и температура воздуха, и свежие ветры, а также смешанные осадки ближе к выходным – все это скорее ранняя весна, чем зимние проявления",

– отметила она.

Метеоролог предупредила, что дожди наиболее вероятные в западной части страны. Также ожидаются осадки в Винницкой, Черниговской и Житомирской областях. При этом ветер будет с запада и юго-запада, спокойный и умеренный.

В Киеве, 18 февраля будет тепло и без осадков. Средняя температура +8+10 градусов.