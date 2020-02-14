На Украину движется аномальная волна тепла

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В Украину ворвется аномальное для февраля тепло. Температура воздуха достигнет +13°. По всей территории страны, кроме, возможно, юга и востока, ожидается солнечная погода, без осадков.

Теплых солнечных дней, можно ждать уже на следующей неделе. Такая температура для февраля является аномальной. Столбик термометра подымется до отметки +13°.

NNS также узнал из сообщения Гидрометцентра, что такого потепления можно ждать по всей территории страны, кроме, возможно, юга и востока, ожидается солнечная погода, без осадков.

Температура воздуха в центре достигнет +10°, на востоке Украины будет до +3°, а на юге – до +9°.

В столице в этот день будет +8…+10°, осадков не предвидится.