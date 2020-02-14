На Украину движется аномальная волна тепла

- 14 лют. 2020
- 1763
Завантажте мобільний додаток сайту
В Украину ворвется аномальное для февраля тепло. Температура воздуха достигнет +13°. По всей территории страны, кроме, возможно, юга и востока, ожидается солнечная погода, без осадков.
Теплых солнечных дней, можно ждать уже на следующей неделе. Такая температура для февраля является аномальной. Столбик термометра подымется до отметки +13°.
NNS также узнал из сообщения Гидрометцентра, что такого потепления можно ждать по всей территории страны, кроме, возможно, юга и востока, ожидается солнечная погода, без осадков.
Температура воздуха в центре достигнет +10°, на востоке Украины будет до +3°, а на юге – до +9°.
В столице в этот день будет +8…+10°, осадков не предвидится.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!