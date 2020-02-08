Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на ближайшие годы

Завантажте мобільний додаток сайту

Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида рассказал, какой будет погода в Украине в ближайшие годы. Об этом NNS узнал из материала на сайте «Комсомольская правда в Украине».

Согласно информации, полученной NNS , В ближайшие годы температура будет близка к той, что наблюдается в средиземноморских странах.

Погода, которая наблюдалась зимой 2019-2020 в Украине, останется с нами в ближайшие годы. Температура будет близка к той, что наблюдается в средиземноморских странах. Очень теплые зимы будут с минимумом осадков. Переходные сезоны станут намного короче. Весна, например, может длиться один месяц вместо трех. Об этом рассказал Николай Кульбида.

- Если взять последние лет 25, то в 22 из них средняя температура была выше климатической нормы. В примерно половине случаев - значительно выше нормы. И было всего несколько случаев, когда зимний период был близким к норме и немного ниже нормы. Общая тенденция идет к устойчивому и резкому повышения температурного режима в зимний период. В ближайшие годы эта тенденция никуда не денется.

Продолжительность лета увеличится, а осень затянется до зимних месяцев

Количество осадков в самые жаркие месяцы будет низким.

- Если, например, средняя годовая температура воздуха на земном шаре выросла на полтора градуса, то у нас - на 1,7-1,8 градуса. Говорить, что этот рост вдвое, конечно, нельзя. Но разница есть и она связана сугубо с с физико-географическим положением Украины. Если взять Север, Скандинавию, например, то эта разница фантастически велика (повышение температур по сравнению с тем, как было раньше), но в целом в Украине эта разница ближе к глобальным оценок, чем к тому, что мы наблюдаем на севере Европы, - считает Кульбида.

Южная Украина превращается в Грецию

По словам директора Украинского гидрометеорологического центра, южная Украина постепенно приближается по своему климату к Греции. Однако в самой Греции изменений погоды гораздо меньше.

- Мы прогрессируем гораздо быстрее, - подчеркнул Кульбида.

В Карпатах станет меньше снега

- В дальнейшем можно говорить, что общее повышение температуры, конечно, будет способствовать уменьшению количества дней с нормальным снежным покровом даже в Карпатах. Будет происходить также повышение температуры в горах, - считает эксперт.