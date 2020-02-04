Сильний мокрий сніг та вітер: в Україні очікуються складні погодні умови

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Найближчої доби, 5 лютого, в зв'язку з переміщенням активного циклону з Балкан в Україні очікуються складні погодні умови. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Як повідомляє Укргідрометцентр, в більшості областей значні дощі з переходом у мокрий сніг, налипання мокрого снігу.

Очікуються пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця, в центральних областях удень сильний мокрий сніг; температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу (в Карпатах сильний сніг, сильні хуртовини та пориви вітру 25 м/с, температура 2-7° морозу).

У південній частині значні дощі, південний вітер із переходом на північно-західний із поривами 17-22 м/с; температура 3-8° тепла.

У Києві — значні опади переважно у вигляді мокрого снігу, налипання мокрого снігу, вранці, вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Температура протягом доби близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 5 лютого найвища температура вдень була 10,1° у 2002 році, найнижча вночі -26° у 1893 році.

У четвер, 6 лютого, в південних, східних, центральних областях збережуться складні погодні умови: значний мокрий сніг (у Приазов'ї та Криму мокрий сніг і дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь), у східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях уночі сильний сніг.

На решті території вночі без опадів, удень невеликий сніг.

Вітер в Україні переважно південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-22 м/с, у південно-східній половині країни і Карпатах хуртовини. На дорогах країни ожеледиця.

Температура вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°; в Приазов'ї та Криму протягом доби від 3° морозу до 3° тепла.

У Карпатах — помірний сніг, температура вночі 9-14° морозу, вдень 5-10° морозу.

У Києві — вночі без опадів, удень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.