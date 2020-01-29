В Україні створять офіс контролю викидів в атмосферу

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Уряд України створить «Офіс контролю викидів в атмосферу» з метою державного контролю рівня забруднення повітря та викидів в атмосферу. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує УНІАН.

«Створення такого Офісу — це лише перший крок на шляху до реформи екологічного контролю. Фахівці та співробітники лабораторії Офісу будуть супроводжувати та направляти перевірки найбільших підприємств, які здійснюють викиди в атмосферу», — написав Гончарук.

Зазначається, що відомство збиратиме інформацію та здійснюватиме екологічний контроль у найбільш складних промислових регіонах України.

Глава уряду уточнив, що для максимальної ефективності Офіс працюватиме безпосередньо в Кривому Розі — у місті, де це питання є найгострішим.

У повідомленні також зазначається, що у 2018 році Україна посіла 109 місце серед 180 країн світу за показниками захисту довкілля в розрізі впливу на здоров'я населення та захисту екосистем, а, за даними Інституту оцінки та вимірювання показників здоров'я, в 2016 році забруднення атмосферного повітря призвело в Україні до понад 58 тис. смертей (близько 10% усіх смертей за рік).

