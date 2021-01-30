Тарифи на розподіл газу знижено для 13 операторів з 1 лютого

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Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), знизила тарифи на розподіл газу з 1 лютого 2021 року ряду операторів газорозподільних мереж, повідомляє NNS , посилаючись на Інтерфакс Україна.

Відповідну постанову Про внесення змін до постанов від 16 і 30 грудня 2020 року, якими затверджено тарифи для операторів ГРС на 2021 рік, прийнято на засіданні в суботу 30 січня.

Як і планувалося раніше, тарифи знижені мінімум на 3,5%, як у випадку з ПРАТ "Гадячгаз", і максимум на 29,8%, як для ТОВ "Газовик". Загалом тарифи операторів, відповідно до спільного рішення, напрацьованого урядом, народними депутатами та профільним Комітетом Верховної Ради, не повинні перевищувати 1,79 грн/куб.м (без ПДВ).

У той же час з переліку операторів ГРС, яким планувалося знизити тарифи, рішенням Комісії виключено ПрАТ "Коростишівгаз" (регулятор мав намір знизити його тариф з 1,75 грн/куб.м до 1,67 грн /куб. м, на 4,5%.)

Як пояснила головуюча на засіданні НКРЕКП її член Оксана Кривенко, рішення про виключення цього підприємства прийнято з урахуванням відкритого обговорення проекту постанови.

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